"Que los pobres se vayan al McDonald's": Polémica por las últimas declaraciones del canciller de Austria sobre la pobreza infantil

El Ejecutivo austriaco se encuentra en el ojo de la polémica después de unas controvertidas declaraciones en la que el canciller federal, el conservador Karl Nehammer, ha dicho que los niños austriacos pobres pueden alimentarse en McDonald's gracias a los precios de la conocida cadena de comida rápida. Unas explicaciones que no han gustado nada a la sociedad y a la oposición, así como sus socios de gobierno.

"¿Qué les pasa a los padres? ¿Cómo que un niño no recibe una comida caliente en Austria? No es sana, pero es barata: una hamburguesa en McDonald's", dijo el jefe del Gobierno en un vídeo grabado en julio, en un evento con correligionarios de su Partido Popular (ÖVP), y filtrado en X la pasada noche. En un tono de indignación, además de culpar a los padres cuando un niño no recibe una "comida caliente", arremete de forma general contra quienes denuncian la creciente pobreza infantil, contra las mujeres que supuestamente no quieren trabajar a tiempo completo y contra la tradición de negociación entre sindicatos y patronales.

En el vídeo, se veía como lo decía mientras bebía copas, por lo que probablemente se encontraba ebrio. La oposición ha cargado contra él y ha pedido explicaciones, así como sus socios de gobierno, "Los Verdes", y varias ONG, organizaciones caritativas y sindicatos reaccionaron este jueves y han criticado duramente a los comentarios que hizo el canciller.

"En el vídeo vemos a un canciller federal que desprecia al pueblo por algo de lo que él mismo es responsable", señaló Andreas Babler, jefe del opositor Partido Socialdemócrata (SPÖ), en alusión a sus anteriores críticas de que el Gobierno de Nehammer no ha adoptado medidas eficaces contra la inflación, que ronda el 7 % interanual.

Otra de sus críticas fue la de Michael Landau, el presidente de Cáritas Austria, organización de ayuda social de la Iglesia católica, quien escribió en sus redes sociales que "quien diga que en Austria nadie pasa hambre ni se congela no tiene ni idea de la realidad de la gente".

A él, se le sumó la experta en pobreza infantil Hanna Lichtenberger, que en un comunicado explicó que el problema de la desnutrición en niños de Austria "no es un mito". "Cuando el canciller dice a las familias afectadas por la pobreza que deben considerar la hamburguesa medio tibia del restaurante de comida rápida como una nutrición adecuada, entonces es cínico", añade la nota.