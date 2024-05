Quién es Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia tiroteado: un prorruso muy crítico con los medios de comunicación

En la tarde de este miércoles, Eslovaquia quedó conmocionada después de un suceso atroz en el que el primer ministro, Robert Fico, resultaba herido de gravedad tras recibir varios disparos a la salida de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la localidad de Handlová. El tiroteo se había producido cuando el político se acercaba a saludar a la gente que se había acercado hasta la Casa de la Cultura, lugar en el que se celebraba el encuentro.

Los diarios eslovacos afirmaban que Fico había recibido múltiples disparos y le habían alcanzado en el abdomen y el pecho, y tras el suceso, fue introducido en el coche oficial con dirección a Bratislava, capital eslovaca, donde sería intervenido de urgencia aunque "su vida no corría peligro".

Nacido el 15 de septiembre de 1964, ha sido cuatro veces elegido como primer ministro de su país. Anteriormente, lo había sido entre 2006 y 2010 y entre 2012 y 2018, año en el que tuvo que presentar su dimisión tras el asesinato de un periodista que investigaba casos de corrupción que conectaban a representantes del gobierno eslovaco con empresarios italianos y que guardaba relación con la mafia italiana.

Recientemente, el político nacionalista del partido Smer ganó las elecciones en septiembre del pasado año y volvió al poder tras sellar un acuerdo de coalición con dos formaciones, una de ellas prorrusa, para alcanzar la mayoría absoluta.

Se trata de un político que ha sido muy crítico con los medios de comunicación. Su primer mandato ya estuvo marcado por la persecución a la prensa crítica. En más de una ocasión, calificó públicamente de "hienas idiotas" y "sucias prostitutas antieslovacas" a los periodistas eslovacos que acusaban regularmente de corrupción a su gobierno. Asimismo, en su última campaña electoral evitó cualquier interacción con periódicos y televisiones, dirigiéndose a su electorado a través de redes sociales como Facebook, YouTube y Telegram.

También destacan sus apoyos a Rusia y Vladimir Putin. Fico había comenzado su carrera en el Partido Comunista cuando era abogado profesional. En 1999 abandonó el Partido de la Izquierda Democrática (SDL), heredero político del Partido Comunista, para fundar el suyo propio. Asimismo, sus relaciones con Rusia están "determinadas históricamente por el lema socialista 'Con la Unión Soviética para la eternidad", tal y como explica France 24.

Eslovaquia, un país que hasta su vuelta al poder había apoyado sin fisuras a Ucrania, pasaba a quedar bajo un gobierno que dejaba claro que prolongar la guerra en Ucrania y continuar armando al país no responde a los intereses de la Unión Europea ni de nuestro país", tal y como explicaba Fico en su campaña electoral. Asimismo, el político tampoco se mostraba partidario de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia sin analizar cuidadosamente las repercusiones para el país y el conjunto del club comunitario. No obstante, acabó cediendo al enero para no bloquear las ayudas de la UE.

Respecto al presunto atacante, los medios eslovacos aseguran que se trataba de un hombre de 71 años de Levice, una ciudad del sur de Eslovaquia, y que fue detenido al instante.