El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno será juzgado por un presunto delito de cohecho

Un juzgado investiga su posible vinculación con el 'caso Sinohydro'

FILE - Ecuador President Lenín Moreno listens while being interviewed, during the United Nations General Assembly, in New York, Wednesday Sept. 26, 2018. (AP Photo/Bebeto Matthews, FIle)
Ecuador Ex-President CorruptionASSOCIATED PRESSAgencia AP
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) será juzgado por presunto cohecho en el conocido como 'caso Sinohydro', en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).

Como recoge EFE, al considerar que existen los elementos de una posible participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó este lunes llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.

El magistrado dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, donde reside con su esposa.

