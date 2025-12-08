Ecuador
El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno será juzgado por un presunto delito de cohecho
Un juzgado investiga su posible vinculación con el 'caso Sinohydro'
El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) será juzgado por presunto cohecho en el conocido como 'caso Sinohydro', en referencia a la empresa china encargada de la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía de vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017).
Como recoge EFE, al considerar que existen los elementos de una posible participación de Moreno en el delito de cohecho, el juez acordó este lunes llamarlo a juicio durante una audiencia en la que se espera la resolución para otras 23 personas.
El magistrado dispuso como medida cautelar alternativa a la prisión preventiva que Moreno se presente dos veces al mes en la Embajada de Ecuador en Asunción, donde reside con su esposa.
✕
Accede a tu cuenta para comentar