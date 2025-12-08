La localidad de Canarias donde el Gordo cae una y otra vez y ya iguala a grandes capitales

Cada 22 de diciembre el sonido de las bolas en el bombo resuena de forma especial en Canarias porque el Archipiélago suma ya decenas de apariciones del primer premio del Sorteo de Navidad entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, una trayectoria que ha colocado a las Islas en el grupo de territorios donde la suerte vuelve una y otra vez pese a que Madrid y Barcelona concentren más premios en términos absolutos.

Dentro de ese mapa de fortuna hay un punto en el sur de Tenerife que se ha ganado un lugar propio en las quinielas de los jugadores ya que Granadilla de Abona, con bastante menos población que grandes ciudades del país, ha conseguido igualar la racha de Las Palmas de Gran Canaria y encadenar cinco visitas del Gordo en diferentes ediciones del sorteo, un registro al alcance de muy pocos municipios españoles y que ha transformado su nombre en sinónimo de suerte navideña.

La Chasnera, el nuevo lugar de peregrinación en Tenerife

El centro de esta historia se encuentra en el kilómetro 54 de la TF-1, donde la gasolinera La Chasnera pasó de ser una estación de servicio cualquiera a convertirse en uno de los puntos de venta más famosos de la Lotería de Navidad en España después de que en 2013 un segundo premio cayera íntegramente en su terminal y dejara alrededor de 200 millones de euros entre vecinos, transportistas y viajeros que aquella mañana se detuvieron a repostar o a tomar café sin imaginar que estaban entrando en una administración que no ha dejado de dar que hablar desde entonces.

El salto a la fama con el Gordo y un 2023 para enmarcar

Lo que podía haber quedado en un golpe de suerte se transformó con el paso de los años en una racha difícil de encontrar en otros puntos del país porque en 2017 la estación vio cómo se validaban allí décimos del Gordo de Navidad y en 2018 dio un nuevo paso al frente al vender más de 20 boletos del primer premio, una combinación que consolidó la etiqueta de "gasolinera de la suerte".

La historia reciente se redondeó en 2023 cuando La Chasnera repartió cerca de 2,9 millones de euros en premios al distribuir seis décimos del Gordo,dos del segundo premio y varias decenas de boletos de diferentes quintos; una lluvia de dinero que volvió a situar a Granadilla de Abona en el mapa mediático y que confirmó el tirón de este punto de venta donde, según admiten sus responsables, en plena campaña se vende más lotería que combustible.

Lo que ocurrío el pasado año

En el sorteo de 2024 la estación tinerfeña no entregó el primer premio aunque volvió a demostrar que su relación con la fortuna sigue intacta porque vendió 19 décimos del tercer premio con el número 11 840 y repartió en torno a 950 000 euros solo con esa combinación, una cantidad a la que se sumaron 28 décimos correspondientes a dos cuartos premios y otros siete de un quinto que elevaron el total hasta algo más de 1,5 millones de euros en una sola mañana de diciembre.

Ese día las imágenes se repitieron una vez más con empleados descorchando botellas en la explanada, clientes con lágrimas en los ojos enseñando sus resguardos ante las cámaras y colas de gente que seguía comprando décimos para otros sorteos mientras en la televisión del bar de la gasolinera continuaban sonando los cantos de los niños de San Ildefonso, una escena que ya forma parte del paisaje emocional de cada Navidad en esta zona del sur de Tenerife, y, además, en el conjutno del territorio nacional.

Once años seguido tocando y una estadística difícil de igualar

Con la suma de 2024 La Chasnera encadena once campañas consecutivas repartiendo algún premio importante de la Lotería de Navidad o de El Niño, una continuidad que ha convertido este punto kilométrico de la autopista tinferña en referencia nacional para quienes buscan un décimo y que explica por qué en pleno diciembre se forman colas desde primera hora de la mañana con compradores que llegan desde distintos rincones del Archipiélago e incluso desde la Península.