Cambio de tiempo inminente en España: la AEMET advierte de la llegada de un tren de frentes con lluvias intensas

El puente de diciembre se despide con tiempo estable en la mayor parte del país, aunque la calma no durará mucho. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que, a partir de mañana martes o el miércoles, la llegada de varios frentes traerá lluvias intensas y viento fuerte a varias zonas.

Este lunes, la situación anticiclónica acompañará la operación retorno de los días festivos. Se espera abundante nubosidad baja en la vertiente atlántica, interiores del Cantábrico, depresiones del nordeste peninsular, Estrecho y Baleares, con tendencia a disiparse durante la jornada hasta dejar cielos poco nubosos.

La AEMET anuncia precipitaciones débiles en el oeste de Galicia, que de forma ocasional podrían extenderse a otros puntos del tercio noroeste y oeste del sistema Central. En el resto de la Península y en Canarias predominarán los cielos despejados o poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el interior de Cataluña, Ibérica sur y zonas de sierra del tercio sur peninsular, mientras que en el resto del tercio sur y Canarias no habrá cambios. En el resto, se esperan descensos, más acusados en el Ebro, este de la meseta sur y litoral del Levante.

En el interior peninsular, las máximas no superarán los 15 ºC, rondando los 12 ºC en ciudades como Ávila, Madrid o Guadalajara, aunque seguirá siendo una jornada relativamente suave para estas fechas .Las mínimas descenderán de forma entre ligera y moderada, con heladas débiles en montañas del centro y nordeste peninsular.

El viento será protagonista en el norte, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en litorales y norte de Galicia y montañas del Cantábrico.

Llegan nuevos frentes con lluvias intensas y viento

A partir del martes o el miércoles, la situación cambiará de forma notable con la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvias significativas a la mitad oeste peninsular. Galicia será la zona más afectada, con precipitaciones persistentes y localmente fuertes. Además, se esperan rachas de viento muy intensas de componente sur, que podrían alcanzar los 100 km/h tanto en la comunidad como en áreas del Cantábrico.

Las lluvias avanzarán de oeste a este, afectando al cuadrante noroeste, Extremadura y extremo occidental de Andalucía. Las precipitaciones serán más abundantes en el extremo occidental del sistema Central y de la cordillera Cantábrica. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados

Las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la península, salvo en Galicia y en el noroeste de Castilla y León, donde se esperan ligeros descensos.

Por su parte, eltiempo.es indica que el primero de los frentes llegará el martes con lluvia y nieva en montaña (cota 1700-1800 m), y tras su paso se estabilizará el tiempo, aunque el miércoles aún habrá precipitaciones en el sur y Canarias. El viernes se espera un segundo frente, con lluvias de nuevo concentradas en el oeste y posibles precipitaciones importantes en algunas zonas de Canarias. Para el domingo, podría llegar un tercer frente al noreste peninsular.

Temperaturas en modo "montaña rusa"

Según el portal meteorológico, las temperaturas se comportarán en modo "montaña rusa". Comenzarán relativamente suaves este lunes y martes, con máximas entre 15 y 20 ºC, superando los 20 ºC en el sudeste y Canarias.. Tras el paso del primer frente bajarán ligeramente, recuperándose jueves y viernes, para descender de nevo durante el fin de semana con el el segundo frente. No se esperan heladas en las capitales, aunque sí podrían producirse en zonas de montaña-