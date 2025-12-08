¿Qué santo se celebra hoy, lunes 8 de diciembre? La Inmaculada Concepción y el resto del santoral

El 8 de diciembre, la Iglesia católica conmemora una de las fechas marianas más importantes del calendario: la Inmaculada Concepción. Además de esta solemnidad, el santoral recuerda a otros santos y beatos que también celebran hoy su onomástica.

La Inmaculada Concepción: por qué se celebra este día

La Inmaculada Concepción, también conocida como la Purísima Concepción, es el dogma que sostiene que la Virgen María fue preservada del pecado original desde el instante de su concepción, por los méritos de Jesucristo. Proclamado oficialmente en 1854, este dogma se celebra cada 8 de diciembre, una fecha que coincide de forma simbólica con los nueve meses previos a la Natividad de la Virgen, que tiene lugar el 8 de septiembre.

Más allá de su dimensión teológica, esta celebración ocupa un lugar central en la tradición popular de numerosos países y forma parte de una devoción mariana que ha marcado siglos de historia religiosa y cultural.

Santos que se celebran hoy 8 de diciembre

Aunque la festividad principal es la de la Inmaculada Concepción, hoy también celebran su santo:

San Eucario

San Macario

San Patapio

San Romárico

San Sofronio

San Teobaldo

Por qué se celebra el santo

La tradición del santoral tiene su origen en el reconocimiento de figuras relevantes de la fe cristiana. Cada día, el calendario litúrgico recoge nombres asociados a santos y beatos cuya vida, testimonio o legado fueron considerados ejemplares dentro de la Iglesia. De ahí que muchas personas celebren su onomástica como una fecha especial ligada a su nombre y a la historia espiritual que lo acompaña.