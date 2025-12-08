El nuevo precio del tabaco: suben marcas de cigarrillos como Marlboro, Chesterfield o L&M

El tabaco sube de precio en España. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entró en vigor el pasado sábado 6 de de noviembre. La resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, fechada el 5 de diciembre de 2025, afecta a cigarrillos, cigarros, cigarritos y picaduras de pipa.

Esta revisión de precios se aplica en todos los estancos de la Península y Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran algunas muy conocidas como Marlboro, Chesterfield o L&M, en cigarrillos; Eladio o Plasencia, en cigarros y cigarritos; así como Hookain en picadura de pipa.

Nuevo precio del tabaco

CIGARRILLOS

Euros/cajetilla

Chesterfield Blue Duro.6,10

Chesterfield Label (20).5,00

Chesterfield Label 23.5,60

Chesterfield Label Largo (20).5,10

Chesterfield Original 100’s (20).5,90

Chesterfield Original 25’s (25). 6,80

Chesterfield Original Blando.6,00

Chesterfield Original Duro. 6,10

L&M Blue Blando. 5,75

L&M Blue Label Duro. 5,85

L&M First Cut. 5,55

L&M First Cut 100´s. 5,25

Marlboro Crafted 100s Box 20. 5,25

Marlboro Crafted 23. 5,75

Marlboro Crafted 35. 8,70

Marlboro Crafted Arctic (20). 5,50

Marlboro Crafted KSB (20). 5,10

Marlboro Gold 100’S. 6,00

Marlboro Gold Duro. 6,25

Marlboro Pocket Pack (Corto). 6,00

Marlboro Red 100’S. 6,00

Marlboro Red 40s. 11,70

Marlboro Red Blando. 6,25

Marlboro Red Duro. 6,25

Marlboro Red KS 22. 6,70

Marlboro Touch Azul. 6,00

Philip Morris Filter King. 6,10

Philip Morris Filter Kings Largo (20). 5,90

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/unidad

Eladio Diaz Before and After Pasion Toro 5 1/2 x 54 C(20).10,95

Eladio Diaz La Diana Biloria Robusto 5 x 52 C(20). 8,95

Eladio Diaz La Diana Vencosme Toro 6 x 54 C(20). 9,95

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (10). 29,90

Plasencia Alma Fuerte Sixto I Hexagono Tubo (3). 29,90

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/envase

JG Tradicion Tabacalera M. Humidor 2025 (El envase de 100).3000,00

PICADURAS DE PIPA

Euros/unidad

Hookain Pumpgun Spy (200 g). 16,95

Hookain Pumpgun Spy (50 g). 4,80