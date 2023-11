«Es factible apartar a Hamás del poder y degradarlo hasta el punto de que ya no pueda gobernar Gaza»

El Ejército israelí está «estrechando el cerco» sobre la Ciudad de Gaza, el bastión de Hamás, en palabras de Yoav Gallant. El ministro de Defensa confirmó en la noche del martes que sus tropas avanzan hacia el hospital de Al-Shifa, donde creen que se encuentra el cuartel general subterráneo del grupo islamista palestino. El objetivo principal de la incursión terrestre es desarticular a Hamás, empezando por su cúpula. Después, Benjamín Netanyahu planea encargarse «indefinidamente» de la seguridad de la Franja de Gaza. El primer ministro israelí descarta, sin embargo, gobernar un enclave en el que han muerto más de 10.000 personas como consecuencia de los bombardeos israelíes. ¿Quién lo hará? Gallant responde: «No será Hamás, no será Israel». En la antesala de la operación, Ido Levy, analista de The Washington Institute For Near East Policy, analiza la situación en diálogo con LA RAZÓN.

¿Esperaba la forma en que las FDI están llevando a cabo la incursión terrestre en Gaza? La misión de acabar con Hamás parece casi imposible, y no está claro qué grado de importancia concede el Gobierno israelí a la liberación de los rehenes.

Israel estaba dando señales de que entraría en Gaza rápidamente y con toda su fuerza, pero al final ejecutó una incursión terrestre metódica apoyada por un par de semanas de bombardeos, preparación de inteligencia e incursiones transfronterizas limitadas. Esto también parece haber sorprendido a Hamás en cierta medida, ya que tenía que enfrentarse a un posible ataque en cualquier frente y en cualquier momento. Destruir completamente a Hamás será probablemente un objetivo difícil de alcanzar, pero es totalmente factible apartarlo del poder y degradarlo hasta el punto de que ya no pueda gobernar Gaza. Por otra parte, no puedo decir con seguridad cuánta importancia están dando los dirigentes israelíes a los rehenes. Pero parece que liberarlos es un objetivo importante, como hemos visto con los esfuerzos israelíes para localizarlos. Además, se ha realizado al menos un rescate con éxito.

Israel podría haber cometido crímenes de guerra en Gaza. Más de 10.000 personas han muerto en sus ataques y su imagen global se degrada por momentos. ¿Acabará pasando factura a la operación actual?

No creo que se pueda afirmar que Israel cometió crímenes de guerra. Además, pido mucha cautela a la hora de citar cifras no verificadas de víctimas proporcionadas por Hamás, una organización terrorista que tiene considerables motivaciones para proporcionar datos inexactos. De hecho, Hamás cometió un atentado terrorista genocida el 7 de octubre, atacando deliberadamente a civiles en Israel de la forma más brutal, mientras que Israel ha ido más allá de los requisitos del derecho internacional para evitar dañar a civiles en sus operaciones contra Hamás. Israel establece un alto estándar para otros ejércitos en su adhesión al derecho internacional, mientras que Hamás claramente no lo tiene en cuenta y de hecho trata de explotarlo colocando a sus civiles cerca de su infraestructura terrorista. Creo que los aliados de Israel, sobre todo Estados Unidos, lo entienden y seguirán apoyando a Israel mientras continúe con sus operaciones en Gaza. Otros países podrían ejercer presión diplomática sobre Israel, pero no creo que eso afecte a su ritmo operativo.

Hizbulá amenaza con entrar en el conflicto. ¿Cuáles son las razones por las que podría dar el paso?

Como grupo proxy iraní, la entrada de Hizbulá en el conflicto depende de si Irán quiere que lo haga. Podemos fijarnos en algunos indicios de las intenciones de Hizbulá/Irán. Si buscara involucrarse, el mejor momento habría sido el 7 de octubre, cuando el Ejército israelí estaba desequilibrado y no totalmente preparado para hacer frente a un ataque. Ahora Israel está bien preparado y ha respondido con contundencia a los ataques de Hizbulá, matando a más de 50 de sus miembros. El líder de Hizbulá, Hasán Nasralá, pronunció un discurso en el que se jactaba de que las acciones del grupo han inmovilizado a gran parte del Ejército israelí en la frontera norte y daba a entender que no hay necesidad de una escalada más allá de este supuesto logro. Estos factores apuntan a una reticencia a una escalada significativa.

Parece que existen ciertas divergencias en el seno de Hamás sobre la operación, según las declaraciones de sus líderes. Pareciera como si no esperaran haber tenido tanto «éxito» el 7 de octubre.

Es difícil decirlo sin tener más información. Está claro que Hamás pretendía llevar a cabo una operación a gran escala con brutales asesinatos en masa de civiles israelíes, pero no estoy seguro de poder decir que les sorprendiera o que estén surgiendo fracturas en base a la información disponible. Sin embargo, Hamás sí parece disgustada con lo que considera acciones poco entusiastas de Hizbulá y otras facciones alineadas con Irán para apoyar a Hamás. Lo más probable es que Hamás esperara que sus partidarios respaldados por Irán en Líbano, Irak, Cisjordania y Yemen hicieran más para aliviar la presión sobre Gaza, pero la firme respuesta de Israel probablemente les ha disuadido de esta línea de actuación.

¿Qué escenarios podrían desarrollarse en los próximos días o semanas?

A medida que Israel siga intentando desalojar a Hamás del poder, es probable que tenga que entrar en las zonas urbanas de Gaza para destruir la infraestructura terrorista de Hamás y capturar o matar a comandantes y líderes importantes. La vasta red de túneles de Hamás y el uso por parte del grupo de sus propios civiles como escudos humanos para su infraestructura terrorista y su posesión de rehenes harán que sea una tarea especialmente difícil. Ahora que la Ciudad de Gaza está rodeada por las fuerzas israelíes, cabe esperar que sea el escenario de la primera gran batalla, aunque no puedo asegurarlo porque no estoy al tanto de los planes israelíes.