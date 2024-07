Farage vuelve a ejercer de verso libre y propone que Ucrania sea un "Estado tapón" entre la OTAN y Rusia

El líder populista británico Nigel Farage, que ha sido acusado en la campaña electoral del Reino Unido de complicidad con el régimen ruso de Vladímir Putin, defendió en una entrevista con EFE que Ucrania se convierta al final de la guerra en un "Estado tapón" entre Rusia y Occidente.

Criticado por haber dicho que la OTAN "provocó" la invasión rusa con su expansión, el líder del partido Reform UK reiteró esa posición y consideró que con Donald Trump en la Casa Blanca, Putin no se habría atrevido a entrar en Ucrania.

"Yo no habría permitido esa expansión hacia el Este. Creo en los Estados tapón (...). Cuando hay dos potencias que compiten, un Estado tapón es algo bueno geográficamente, y Ucrania lo era", dijo Farage, antes de pronosticar que ese será el resultado del actual conflicto.

Sus palabras han sido duramente censuradas tanto por la oposición laborista como por los conservadores del primer ministro, Rishi Sunak, a quienes el ultranacionalista aspira a sobrepasar en número de votos en las elecciones generales del próximo jueves.

Farage mantiene que Occidente le dio a Putin la "excusa" que necesitaba para justificar su ataque contra Ucrania.

Pero si solo fue una excusa, ¿no habría encontrado el presidente ruso cualquier otro subterfugio para hacerlo? "Ninguna tan fuerte como ésa. Históricamente, los rusos están paranoicos con ser invadidos. Fíjate lo que pasó en la II Guerra Mundial. (Ahora) les dimos una buena excusa. En su geopolítica, la caída del Muro de Berlín fue una catástrofe".

El papel de Estados Unidos

A su juicio, Kiev y Moscú deberían "sentarse a negociar, o al menos intentarlo", con la ayuda de algún intermediario, como Catar o Estados Unidos.

"Creo que si Trump fuese presidente, Putin estaría dispuesto a negociar. De hecho, si Trump hubiese sido presidente, (la invasión) nunca habría sucedido, porque Rusia habría temido su reacción y porque Trump le habría dicho a Putin: 'Si invades Ucrania, actuaré contra ti", dijo.

¿Putin teme más a Trump que al presidente Joe Biden? "¡Por supuesto! No me hagas reír, Biden no asusta ni a mi perro...", espetó, con su conocido estilo bravucón.

Por esa razón, Farage se mostró confiado en que una victoria del candidato republicano en las elecciones de noviembre en EE.UU. pueda significar el final de la guerra en Ucrania.

Y, pese a asegurar que no pretende "justificar" las acciones de Putin, insistió en que no puede "retirar" lo que ya auguró hace años: que la expansión de la OTAN llevaría a una guerra. "Y me odian por haber tenido razón".