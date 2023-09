Farid Shafiyev: "Azerbaiyán no va a dar autonomía a los armenios, es una fuente de conflicto"

Farid Shafiyev ha sido embajador de Azerbaiyán en la República Checa y Canadá y actualmente es director del laboratorio de ideas Center of Analysis of International Relations con sede en la ciudad de Baku. De visita en Madrid para participar en el instituto Elcano y la Universidad Rey Juan Carlos, el ex diplomático se muestra optimista ante un acuerdo con Armenia unas horas después del final de la última guerra con los armenios, la más corta de las tres registradas desde la caída de la URSS en la región. Shafiyev asegura en esta entrevista con LA RAZÓN que no habrá autonomía para la región independentista de Nagorno-Karabaj, donde vive una mayoría de población armenia y cuya soberanía ha recuperado Azerbaiyán. «La autonomía es una fuente de separatismo», asegura.

¿Qué espera de las negociaciones de paz con Armenia?

Había dos obstáculos para alcanzar la paz en la región. Uno era la ocupación armenia de territorio azerbaiyano y sus aspiraciones territoriales. Hace unos años, el primer ministro de Armenia dijo que Karabaj era un territorio armenio cuando todo el mundo sabe que en realidad Karabaj es un territorio de Azerbaiyán reconocido internacionalmente. Este tema ha sido resuelto, hemos liberado Karabaj. En mayo, el primer ministro armenio afirmó que reconocería la integridad territorial de Azerbaiyán, incluyendo Karabaj. El segundo obstáculo es la presencia de fuerzas separatistas ilegales dentro de Karabaj, unos 10.000 combatientes armadas separatistas, que tiene su propio gobierno. Hace unos días llevamos a cabo una operación y desmantelamos las fuerzas armadas. Así que el segundo obstáculo para la paz ha sido eliminado. Ahora hemos ofrecido a Armenia un tratado de paz basado en el reconocimiento mutuo del territorio de los dos países. Si finalmente Armenia lo acepta, firmaremos un acuerdo de paz y espero que pueda ser antes de finales de este año.

¿El Gobierno de Karabaj será disuelto próximamente?

Totalmente, ese es precisamente uno de los obstáculos para la paz. En sustitución habrá algún tipo de autoridad municipal.

¿Tendrá esta región algún grado de autonomía dentro del país?

No, no habrá autonomía. Los armenios ya tuvieron autonomía durante el periodo soviético bajo la ocupación. Nosotros les ofrecimos después un alto grado de autonomía, pero ellos la rechazaron. La última vez que se ofreció esto fue con los llamados Principios de Madrid, el principal mecanismo de resolución de conflictos que propuso el Grupo de Minsk. Hemos estado negociando con Armenia desde 2008 hasta 2020 bajo las reglas acordadas en Madrid, pero ellos se negaron. En 2020 hubo una guerra y liberamos varios territorios. Así que no vamos a hablar de autonomía ahora. La autonomía es una fuente de conflicto, la mecha del separatismo.

¿Qué pasará con los armenios que no acepten el acuerdo entre los dos países?

Aquellos que no quieran aceptar la jurisdicción de Azerbaiyán tendrán que irse. Pero quienes quieran seguir en su casa tendrán a su disposición el ofrecimiento de nuestro gobierno para obtener la ciudadanía azerbaiyana y un paquete social. Estamos ya trabajando en un paquete de medidas para favorecer la integración de esta población; se les dará pasaportes, asistencia social y suministros energéticos y alimentos. Así que soy precavidamente optimista de que podamos firmar un acuerdo pronto. En un futuro próximo se darán todos los detalles de este programa económico de ayudas.

¿Cuántos armenios calcula que pueden irse de Karabaj?

Francamente, no lo sé.

¿Por qué Rusia no ha apoyado al gobierno de Armenia durante el ataque de Azerbaiyán contra Karabaj?

Hay dos factores. Turquía apoya a Azerbaiyán y eso es importante. El segundo factor es Ucrania, Rusia está desviando muchos recursos a la guerra. En el pasado, sin embargo, Rusia fue a la guerra con Azerbaiyán para proteger los intereses armenios. Pero ahora nosotros no tenemos un conflicto con Rusia. La situación geopolítica ha cambiado. De todos modos, esta tendencia no ha empezado con la guerra de Ucrania sino que comenzó antes. Hace tiempo Moscú pidió a Armenia alguna cesión territorial, pero no las hubo, así que Rusia entendió que este conflicto no puede durar siempre.

¿El acuerdo traerá prosperidad a los países implicados?

Armenia es un país pobre y, además, debido al conflicto ha permanecido con las fronteras cerradas con Turquía y con Azerbaiyán, es un país aislado. Espero que después del acuerdo de paz Turquía, Armenia, Azerbaiyán y Georgia puedan emprender un mecanismo de cooperación regional.

¿Y Azerbaiyán?

Hemos construido gasoductos hacia Turquía y a través de Georgia, tenemos un acuerdo energético con la Unión Europea, que permite exportar nuestra energía no solo a Italia y Grecia sino a Albania, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Estamos vendiendo más gas, pero Azerbaiyán no puede competir con Rusia, aún así se puede decir que nuestro gas es importante para algunos países en el sur de Europa. Nuestra economía y nuestros recursos energéticos nos permiten fortalecer las instituciones del Estado. Hemos progresado mucho, hemos reducido la pobreza. En los noventa, casi la mitad de la población vivía en la pobreza, ahora está por debajo del 5%. Vamos a hacer más. Queremos reducir la dependencia del petróleo y del gas y desarrollar otros sectores de la economía.

¿Además de Turquía, cuál es el mejor aliado de Azerbaiyán?

Somos un país no alineado, no formamos parte de ninguna organización militar. El estatus de país no alineado refleja nuestro interés en la seguridad nacional, hay que recordar que Rusia es nuestro vecino y no podemos formar parte de la OTAN y la UE. Pero hemos acordado unificar los sistemas militares con Turquía, que es un país de la OTAN. Por otro lado, hemos desarrollado una buena relación con varios países además de Turquía, como Israel y con países de Asia central, como Georgia y países europeos como Hungría o Italia.