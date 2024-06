La Fiscalía General de Ucrania denuncia la muerte de más de 500 niños a causa de los ataques rusos

Más de 500 niños han muerto y más de 1.400 han resultado heridos de diversa gravedad en territorio ucraniano como consecuencia de los ataques rusos en los 858 días que dura ya la guerra a gran escala ordenada por el Kremlin. Según el informe de la Fiscalía General del Estado de Ucrania, publicado en Telegram, un total de 554 menores han perdido la vida hasta la fecha a manos del Ejército ruso. La cifra asciende hasta los 800 si se cuentan las bajas desde el estallido del conflicto en el Donbás en 2014.

Además, durante la invasión a gran escala de Ucrania, han desaparecido 2.014 niños, y otros 19.500 han sido deportados de forma ilegal a Rusia. Razón por la cual la Corte Penal Internacional emitió en marzo del pasado año sendas órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y su comisaria de Derechos del Niño, María Lvova-Belova. El tribunal con sede en La Haya les acusa de cometer presuntamente crímenes de guerra relacionados con la deportación y el «traslado ilegal» de niños de los territorios ucranianos bajo la ocupación militar del Kremlin.

Menos de 400 han sido devueltos a sus hogares, según la base de datos Niños de la Guerra del Ejecutivo ucraniano. Los menores más golpeados por el conflicto se concentran en las regiones de Donetsk, Járkiv, Jersón, Dnipró, Kyiv y Zaporiyia, según el citado informe. De hecho, sólo en la jornada del sábado, 11 niños resultaron heridos por los bombardeos rusos contra la ciudad de Vilniansk, en Zaporiyia, donde fallecieron además dos niñas de 10 y 17 años y un niño de 15. Otros ocho niños de entre 14 y 15 años sufrieron heridas de diversa gravedad.

«No hay palabras que puedan transmitir el dolor de los padres o los sentimientos de los rescatistas que sacan un pequeño cuerpo de debajo de una casa destruida», recoge un comunicado de la Fiscalía General ucraniana emitido a principios de junio. «Nada puede reemplazar una vida que apenas ha comenzado».

El fiscal general ucraniano, Andrii Kostin, ya avanzó en el marco de la Cumbre de la Paz celebrada en Suiza que, según los datos, las fuerzas rusas han matado desde el 24 de febrero de 2022 a más de 12.000 civiles, entre los que figuraban entonces 551 niños. «Pero la guerra no empezó en 2022, sino en 2014. Desde entonces, Rusia se ha cobrado la vida de más de 800 niños ucranianos. Aún no conocemos la magnitud real de los crímenes cometidos en los territorios ocupados, a los que no tenemos acceso», matizó.