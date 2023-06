La Fuerza Aérea británica, obligada a indemnizar a 31 pilotos masculinos marginados en el reclutamiento para fichar mujeres y minorías étnicas

La mítica Royal Air Force (RAF) de Reino Unido ha tenido que pagar una compensación económica a al menos 31 hombres cuya formación como pilotos de aviones de combate se retrasó deliberadamente para cumplir normas internas que exigen cumplir con una serie de cupos sobre la diversidad de la plantilla, donde se guardan puestos para los denominados BAME (negros, asiáticos y de minorías étnicas). Una filtración de correos electrónicos pone de relieve cómo un alto mando pidió a sus subordinados dejar de contratar a "pilotos varones blancos inútiles" hasta que se pudieran encontrar más candidatos mujeres y hombres de minorías étnicas, según ha revelado el diario Daily Telegraph.

Noticias relacionadas Polémica El jefe de la Royal Air Force explica por qué las mujeres no pueden pilotar los F-35 británicos

En enero de 2021, el líder de escuadrón Andrew Harwin escribió a sus colegas sobre las dificultades en el proceso de reclutamiento: "Me he dado cuenta de que las juntas han estado formados predominantemente por hombres blancos. Si no tenemos suficientes BAME [negros, asiáticos y de minorías étnicas] y mujeres para reclutar, debemos tomar la decisión de detener el reclutamiento y buscar más BAME y mujeres de la RAF". En su correo electrónico que ahora ha salido a la luz, decía: "No necesito ver un montón de pilotos masculinos blancos inútiles, concentrémonos lo más posible, estoy más que feliz de reducir el reclutamiento si es necesario para tener un tablero equilibrado BAME / femenino / masculino".

Los 31 pilotos masculinos afectados por estas medidas han recibido ahora una indemnización de 5.000 dólares por ser discriminados, según Sky News. Este hecho contradice la versión que dio en su día el máximo jefe de la RAF al decir que la campaña para mejorar la diversidad no discriminó a los candidatos masculinos blancos.

El diario The Times revela que la capitán del grupo, Elizabeth Nicholl, recibió instrucciones que consideró ilegales para dar prioridad a las candidatas mujeres y de minorías étnicas y que dimitió por estar en desacuerdo con esta política. Al comparecer ante los parlamentarios este año, el jefe de la Royal Air Force, Sir Mike Wigston, dijo que lamentaba su marcha, pero insistió en que nadie había sido discriminado durante su mandato.

En una audiencia ante el Comité de Defensa, el diputado Tobias Ellwood explicó lo sucedido con estas palabras: "Se trataba de priorizar en la selección de pilotos a minorías étnicas y a mujeres sobre pilotos blancos mejor calificados para mejorar así el perfil de diversidad de la RAF, aunque ello podría impactar en el rendimiento operativo de la RAF".

En total, durante una investigación interna se han identificado 160 casos de discriminación positiva aunque de momento solo ha trascendido que se han compensado a 31 hombres.

Mike Wigston, jefe de la RAF OK Government

El jefe del Estado Mayor del Aire, Mike Wigston, replicó en un comunicado que "en ningún momento el proceso de reclutamiento de la RAF seleccionó pilotos de minorías étnicas y mujeres en lugar de pilotos blancos mejor calificados". Recordó además que "más del 80% de nuestros reclutas durante el período en cuestión eran hombres blancos". A su juicio, "el error -que ya hemos corregido y por el que nos disculpamos- fue acelerar la incorporación de aproximadamente 150 mujeres y reclutas de minorías étnicas, que ya habían superado todos los estándares de selección, a cursos de formación inicial anteriores".

No es la primera vez que la RAF se ve sacudida por una controversia sobre sus políticas de género. Recientemente se supo que de las 30 mujeres que tiene en plantilla ninguna puede pilotar un avión de quinta generación F-35 porque el casco diseñado para subir a este avión pesa demasiado (2,3 kilogramos). Según los estándares establecidos dentro de la Fuerza Aérea británica el piloto, ya sea hombre o mujer, tiene que pesar al menos 68 kilos para pilotar el F-35. "Ese es el límite de peso mínimo para el F-35, y no importa si eres hombre, mujer o cualquier persona, eso es lo que se pide", dijo en una reciente comparecencia parlamentaria el máximo responsable de la RAF.