Aviones israelíes lanzan octavillas en la ciudad de Gaza y advierten de que es "un campo de batalla"

El principal portavoz del Ejército israelí, el vicealmirante Daniel Hagari, ha avisado a los gazatíes que todavía quedan en el norte y en ciudad de Gaza de que se les "acaba el tiempo" para huir al sur del enclave ante lo que todo apunta como una inminente entrada por tierra a gran escala de las fuerzas israelíes en el territorio. "Movéos hacia el sur. Por vuestra propia seguridad. No es una mera precaución. Es una súplica urgente por la seguridad de los civiles en Gaza", ha avisado Hagari en un vídeo publicado en la cuenta en inglés del Ejército israelí en la red social X, antes Twitter, donde ha hablado de una "operación inminente del Ejército israelí para neutralizar la amenaza de Hamás con precisión e intensidad". El portavoz ha asegurado de que "se trata de una medida temporal" y que "el retorno al norte de Gaza será posible una vez concluyan estas intensas hostilidades" antes de denunciar las masacres cometidas por las milicias palestinas, con las de Hamás a la cabeza. "No vamos a olvidarlo", ha avisado. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han denunciado esta "orden de evacuación" israelí como una maniobra ilegal de desplazamiento forzado, parte de una campaña de asedio que está abocando a los más de dos millones de residentes de Gaza a una catástrofe humanitaria. Hagari ha realizado esta comparecencia tras una noche de intensos bombardeos nocturnos de Israel que han dejado, según el Ministerio de Salud gazatí, al menos 377 muertos en una Gaza incomunicada y a oscuras, acompañados de nuevas incursiones de fuerzas israelíes en el interior del enclave, donde todavía permanecen. Estas incursiones, sin embargo, todavía no constituyen la gran operación por tierra que las autoridades militares israelíes llevan preparando en la siguiente gran fase de su campaña contra Hamás tras el ataque de las milicias palestinas del pasado 7 de octubre que dejó, desde entonces, unos 1.400 israelíes muertos y más de 220 personas más secuestradas.

Aviones israelíes arrojaron este sábado octavillas sobre la ciudad de Gaza en las que se avisa a sus habitantes de que la zona es ahora "un campo de batalla" mientras se incrementan los bombardeos desde el aire. "A los habitantes de la Franja de Gaza: La ciudad de Gaza es ahora un campo de batalla. Los refugios allí y en el norte no son seguros", se lee en las octavillas, en las que se conmina a los gazatíes a que "evacúen inmediatamente" hacia el sur.

El objetivo de la operación militar en Gaza, señala el portavoz del Ejército israelí, consiste en "neutralizar la amenaza de Hamás", cuyo brazo armado fue autor de los ataques contra territorio de Israel del pasado día 7.

Un total de 7.703 personas han muerto en Gaza y 18.967 han resultado heridas por los bombardeos que Israel lleva a cabo desde que la incursión por sorpresa de Hamas segara la vida de 1.400 personas. Otras 229 fueron secuestradas y permanecen desde entonces en manos del grupo islamista.