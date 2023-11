"Las fuerzas israelíes están abriendo una cuña norte-sur para aislar a Hamás antes del combate urbano"

¿Qué pretende hacer Israel al dividir la Franja de Gaza?

Las fuerzas israelíes están abriendo una cuña que divide Gaza a lo largo de un eje norte-sur. De este modo, las fuerzas israelíes están rodeando la ciudad de Gaza, bastión de Hamás en el norte. Israel está pidiendo a los civiles que huyan a la zona sur para despejar la zona antes de un asalto militar. Sin embargo, Gaza tiene una población de 2,3 millones de personas en sólo 365 kilómetros cuadrados, por lo que no hay mucho espacio para huir. Tampoco hay lugares donde refugiarse ni combustible ni infraestructuras para soportar un movimiento de población tan grande. Los bombardeos israelíes empeoran la situación. Muchos civiles no tienen esperanzas de evitar la zona de combates. Israel esperaba que Egipto permitiera a los refugiados gazatíes cruzar por el puesto de control del sur, en territorio egipcio, pero Egipto sólo ha permitido entrar a unos pocos y Hamás ha intentado desalentar la inmigración.

¿Está bien preparado el ejército israelí para derrotar a Hamás en Gaza?

El ejército israelí practica y se entrena constantemente para el combate urbano en Gaza, incluida la lucha en túneles y bajo tierra. El ejército israelí está tan bien preparado como cualquier ejército podría estarlo para este escenario. Sin embargo, los fracasos del 7 de octubre plantean interrogantes sobre la preparación general del ejército y la categoría de sus fuerzas.

¿Qué probabilidades hay de que el conflicto se extienda a la región, quizás al Líbano o incluso a Irán?

Existe un grave riesgo de que el conflicto se extienda. Israel culpa del ataque del 7 de octubre a Irán, que proporciona armas, entrenamiento y apoyo a Hamás. A lo largo de las fronteras de Israel con Líbano y Siria hay intercambios de disparos con asiduidad. Además, las fuerzas respaldadas por Irán en Irak han atacado a las fuerzas estadounidenses destacadas en Siria. Hasta ahora, estos ataques han seguido un patrón de ojo por ojo. Las partes beligerantes intentan mostrar determinación, pero también moderación para evitar una escalada. Sin embargo, esto podría romperse, ya sea deliberadamente o debido a un error de cálculo.

¿Qué objetivo puede tener Hamás con el ataque del 7 de octubre, quizá boicotear el pacto de Israel con Arabia Saudí?

Es difícil saber cuáles son los objetivos geopolíticos de Hamás, si es que tiene alguno. Es poco probable que Hamás tuviera en mente a Arabia Saudí. Arabia Saudí no parecía entusiasmada con la idea de firmar un tratado de paz con Israel, incluso después de que EAU, Bahréin, Marruecos y Sudán lo hicieran, por lo que este movimiento no necesitaba el "bloqueo" de Hamás. Además, el acuerdo entre Arabia Saudí e Israel preocupaba mucho más a Irán. Hamás, aunque aliado de Irán, no está dispuesto a librar guerras en nombre de Teherán. De hecho, hay pruebas fehacientes de que Irán desconocía que se iba a producir el atentado del 7 de octubre. Si Teherán lo hubiera sabido, probablemente habría desplegado a Hizbulá para coordinarse con un ataque simultáneo en la frontera norte de Israel, que habría sido aún más devastador.

¿Qué planes puede tener Israel para Gaza una vez acabe la guerra?

No se sabe a ciencia cierta qué planea Israel para el día después de reconquistar la franja de Gaza. La reconquista y la pacificación, hay que decirlo, podrían llevar meses. Israel no quiere volver a ocupar el territorio y su población. Lo más probable es que intente instalar en la zona a la Autoridad Palestina de Abu Mazen, tal vez respaldada por una fuerza internacional de mantenimiento de la paz.