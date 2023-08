El fundador de Foxconn se presenta a las presidenciales de Taiwán para lograr la paz con China

El multimillonario fundador de Foxconn Technology Group, Terry Gou, la mayor empresa de microprocesadores y componentes electrónicos del mundo, anunció el lunes su candidatura a la presidencia de Taiwán en los próximos comicios de enero de 2024. Su campaña se centra en una visión del mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región, especialmente en lo que respecta a la relación con China. Asimismo, ha expresado su preocupación por evitar conflictos de poder, señalando el ejemplo de Ucrania y subrayando que no quiere que la isla se vea envuelta en una situación similar. Por ello, ha instado a la comunidad internacional a evitar una retórica que podría situar al territorio en una posición desfavorable y conducir a una escalada militar innecesaria.

Se trata del cuarto aspirante que se presenta a las próximas elecciones, pero antes de anunciarlo los sondeos le situaban muy por detrás del favorito, William Lai,actual vicepresidente del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP). En las últimas semanas, Gou se ha dedicado a arremeter en sus mítines contra el Partido Democrático taiwanés, al que aspira a derrocar, afirmando que "en los últimos siete años ha visto la isla pasar de la prosperidad al borde del colapso en muchos ámbitos, como la economía, la defensa nacional y los asuntos exteriores”. Y es que, aunque no es partidario de la reunificación con Pekín, sí cree necesario mantener relaciones amistosas y estrechas con la República Popular para proteger a su población y evitar así una guerra. "No permitiré que Taiwán se convierta en la nueva Ucrania", defendió.

Por otra parte, ha anunciado "el comienzo de la era del espíritu empresarial", llamando a los electores a darle una oportunidad: “Denme cuatro años y les prometo que traeré 50 años de paz al estrecho y construiré los cimientos más profundos para la confianza mutua a través de él".

A sus 72 años, no es la primera vez que el magnate se presenta a un cargo político, ya que en 2019 renunció a la gestión de Foxconn para preparar su candidatura presidencial, pero fue derrotado en las primarias. Ahora, al declarar su intención de presentarse el próximo año como independiente, Gou deberá obtener las firmas de al menos el 1,5% del electorado de las últimas legislativas, lo que supondría unas 290.000 firmas, en un plazo de 45 días desde su solicitud formal, según la ley.

En 1974 fundó Foxconn, una empresa que arrancó bajo el nombre de Hon Hai con un capital de 7.500 dólares, y en la que trabajaban 10 empleados de edad avanzada. Su actividad consistía en fabricar piezas de plástico para televisores y circuitos impresos como subcontratista. Fue en 1980 cuando la compañía se embarcó en la aventura de Atari 2600, una de las primeras consolas de videojuegos fabricadas en el mundo.

Aquella experiencia le sirvió para sondear a la pujante industria informática estadounidense, pregonando las oportunidades de subcontratación a bajo coste que ofrecía la mano de obra taiwanesa. La criatura de Gou se ha convertido desde entonces en el mayor fabricante de electrónica por contrato del mundo, con más de 946.000 empleados en el recuento de 2021. En la actualidad, la firma ensambla dispositivos para un amplio abanico de empresas.

Según la lista de multimillonarios del mundo de Forbes para 2023, el magnate de tiene un patrimonio neto de 7.200 millones de dólares. Esto lo coloca en el sexto lugar en la isla y en el 317 puesto del mundo. En caso de que sea elegido presidente, se convertiría en el líder de un territorio democrático más rico del mundo. Superaría con creces al primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, que tiene un patrimonio neto de más de 909 millones de dólares.

Los riesgos del gigante asiático

El principal accionista de Foxconn ya no participa en la gestión de la empresa desde hace cuatro años. El propio Gou afirma que no teme ninguna presión de Pekín sobre la sociedad, que posee una fuerte presencia en el gigante asiático, como tampoco sospecha que el régimen comunista confisque sus activos. “Si China embargara los activos de Hon Hai Precision Industry Co. perjudicaría los intereses de los principales fondos de pensiones mundiales, y "ningún inversor extranjero se atrevería a invertir", afirmó en la presentación de su campaña en Taipei.

También mencionó a clientes clave como Apple, Tesla Inc, Amazon.com Inc y Nvidia Corp, señalando que cualquier interrupción de la producción debida a presiones políticas interrumpiría las cadenas de suministro, algo que los chinos tendrían que justificar ante el mundo. También describió la economía china de encontrarse en un estado "pésimo".

Por otra parte, y mientras Pekín sigue presionando sin cesar a favor de la reunificación con la isla, Gou prometió “llevar la paz al estrecho de Taiwán durante los próximos cincuenta años y construir los cimientos más profundos de la confianza mutua entre ambas partes". Pekín cortó las comunicaciones con Taipéi tras la victoria electoral de la presidenta Tsai Ing Wen en 2016, y en los últimos años ha enviado un número creciente de aviones de guerra y barcos a la zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) taiwanesa. De hecho, el ejército chino desplegó el pasado sábado 32 aviones y nueve barcos, entre ellos drones armados, cazas, aviones de reconocimiento y bombarderos. Ante las crecientes amenazas, y en respuesta, las fuerzas de Taiwán y Japón enviaron a su vez sus propios cazas.

Para Gou, esta situación es imputable a Tsai y a su brazo político, calificándoles de “arrogantes y corruptos”, ya que, según él, por su mala gestión se están intensificando las tensiones.