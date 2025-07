Cuba, ¿la isla sin mendigos?

Quien busque cifras de cuántas personas en situación de mendicidad viven en Cuba no encontrará fácilmente una cifra oficial. Ahora, tampoco encontrará a quién preguntarle, particularmente porque la ministra encargada del área, la titular de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, fue "liberada de su cargo".

La ahora exministra renunció a su cargo en un régimen donde las renuncias no existen, pero sí las destituciones. "En Cuba nadie está autorizado a renunciar a su cargo, la caída en desgracia y el cese de funciones siempre llegan desde arriba", dice Yoani Sánchez, periodista y creadora del blog Generación Y.

Este jueves, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, dijo que Feitó "reconoció su error" y supuestamente le dijo "no me siento en condiciones de mantenerme como un cuadro al frente de un ministerio", una actitud que Marrero calificó de "valiente".

Feitó aseguró que se trataban de ciudadanos "disfrazados de mendigos"

Saber cuántas personas en situación de calle tiene Cuba pasa, entonces, por salir a las calles y verlas. El aumento ha sido tan pronunciado que Feitó dijo en su intervención parlamentaria que en el país caribeño "no hay mendigos" sino ciudadanos "disfrazados de mendigos".

Hace más de un año el Centro para la Atención de Personas Deambulantes en La Habana admitía que los números habían crecido, afirmando que era consecuencia del "desarraigo familiar, los problemas sociales, la emigración de las personas jóvenes y el envejecimiento demográfico", mencionando además que hubo personas que emigraron y vendieron propiedades para irse del país dejando a otros desamparados.

En 2025 la crisis económica, alimentaria y de servicios públicos -marcada principalmente por los constantes apagones- ha hecho más visible el problema. Medios independientes como 14ymedio han publicado fotografías de las personas en situación de calle y quienes rebuscan en cerros de basura que se acumula en las calles de las localidades cubanas. Algo que la ahora exministra se negó a admitir y que, en todo caso, calificó como "cosas de películas" y "percepción impuesta desde el exterior".

"Muy cuestionable la falta de sensibilidad en el enfoque a la vulnerabilidad. La Revolución no puede dejar a nadie atrás, esa es nuestra divisa, nuestra responsabilidad militante". La frase fue escrita por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel para zanjar el asunto, sin mencionar a la funcionaria ni dar otro detalle.

Eso le correspondió al Ministerio del Trabajo que en un breve comunicado anunció que Feitó fue "liberada de su cargo" luego de que "la compañera reconoció sus errores", que escrito refiere como "falta de objetividad y sensibilidad con que abordó temas que centran hoy la gestión política y gubernamental".

La ministra fue "liberada de su cargo" tras reconocer el error

Feitó no solo había desmentido que hubiese mendigos, sino que afirmó que quienes buscan en la basura no lo hacen por comida sino para sacar latas que puedan vender para saciar su individualismo. Además, sostuvo que la función del Estado no es reconocer la pobreza estructural sino prevenir y combatir "el oportunismo social", en un contexto de problemas ocasionados no por las políticas económicas cubanas sino por el "egoísmo individual" y una supuesta "falta de valores".

El primer ministro Marrero dijo que sí se trata de "un problema real", que "existe, no podemos envolverlo en terciopelo ni edulcorantes" y prometió que se trabajará no solo en atenderlo, sino en "resolverlo".

No es la primera vez que un funcionario del régimen cubano puso en la mira a los "deambulantes". En abril, la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del mismo ministerio, Belkis Delgado Cáceres, dijo que tales personas serían denunciadas ante la Policía Nacional Revolucionaria, especialmente quienes "practican la mendicidad de manera reiterada o dan muestras de resistencia al trabajo preventivo profiláctico que se realiza".

Pero fue esta vez cuando un comentario generó una destitución y airadas reacciones, incluso desde las propias estructuras de la dictadura cubana. Por ejemplo, Johana Tablada, subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo en Facebook estar "indignada" por "las declaraciones insensibles, inaceptables y repudiadas de una alta funcionaria de mi país".

En el mismo comentario, Tablada arremetió contra quienes critican la acción -o inacción- gubernamental ante la pobreza de la isla como operadores imperialistas. "Qué tiernos los que hacen un post cada 10 minutos haciéndose los que les importa la pobreza en Cuba, pero no hablan ni critican las barbaridades de allí por hipocresía, miedo o complicidad".

Entre las críticas en redes sociales a lo dicho por la exministra Feitó, así como a la respuesta de Tablada, se encontraron las de quienes citaron la publicación de Martí Noticias que reveló que el hijo de la exministra, Alejandro Fernández Feitó, abandonó Cuba en 2024 y se fue a Estados Unidos gracias al "permiso humanitario" de la era Biden, y está a la espera de una residencia por la Ley de Ajuste Cubano.

Entretanto, medios comunitarios independientes, como La Kinkalla TV en Facebook, han denunciado que desde este miércoles se han visto a ómnibuses recogiendo a personas en situación de calle en La Habana para "quitarlas de la vista pública", aunque solo han podido mostrar algunas fotografías de vehículos blancos.