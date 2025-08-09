Guerra total en Nueva York contra las ratas: las estresan para evitar que se reproduzcan

Nueva York se enfrenta a un desafío urbano complicado: la expansión descontrolada de la población de ratas. La ciudad ha diseñado una estrategia integral que ha sido innovadora a la hora de intentar erradicar a estos animales, centrándose en estresar a los roedores lo que provoca la disminución de su capacidad reproductiva.

El ayuntamiento neoyorquino ha incrementado significativamente su presupuesto para el control de plagas, pasando de 3,5 millones a 4,7 millones de dólares para 2025.La estrategia municipal incluye la eliminación sistemática de desechos, el sellado de accesos en edificios y una campaña de concienciación ciudadana.

El objetivo principal es crear un entorno menos propicio para la reproducción y supervivencia de estos roedores, generando un estrés fisiológico que limite su expansión. Caroline Bragdon, directora del servicio de control de plagas de la ciudad, ha revelado resultados bastante alentadores: una reducción del 25% en los reportes de ratas durante 2024, lo que confirma la eficacia de las medidas implementadas.

Históricamente, Nueva York ha sido un terreno fértil para las ratas debido a su alta densidad poblacional y la abundante presencia de residuos. Una sola rata puede procrear múltiples camadas anuales, lo que agrava potencialmente la situación. Las estrategias anteriores, basadas en trampas y pesticidas, mostraron limitaciones tanto en su eficacia como en su impacto ambiental.