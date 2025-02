Guerra Ucrania - Rusia en directo hoy: Zelenski llega a Washington para formalizar acuerdo de explotación de minerales

La visita de Volodímir Zelenski a Estados Unidos para firmar el acuerdo de explotación de tierras raras con Donald Trump representa un antes y un después en la relación entre ambos países y en el desarrollo del conflicto en Ucrania. Trump buscará hacerse con el 50% de los ingresos obtenidos por la explotación de los recursos naturales ucranianos. Sin embargo, existe gran ambigüedad en torno a las garantías de seguridad y apoyo militar que Estados Unidos brindará a Kiev.

Mientras tanto, los ataques rusos continúan en el este del país, con especial énfasis en las infraestructuras energéticas y estratégicas en Járkiv, pues Moscú busca mantener la presión sobre Ucrania incluso en medio de las negociaciones de paz. En este contexto, la posición de Trump sigue generando incertidumbre. A pesar de haber calificado a Zelenski de "dictador" hace solo unos días, el presidente estadounidense ha cambiado su discurso, elogiando la valentía del líder ucraniano y asegurando que su administración busca garantizar la estabilidad del país.

No obstante, la falta de detalles sobre cómo se materializará el respaldo militar de Estados Unidos preocupa a Kiev y a sus aliados, quienes temen que el acuerdo con Rusia no incluya medidas suficientes para evitar una nueva invasión en el futuro. Trump insiste en que la mera existencia de intereses económicos estadounidenses en Ucrania será disuasoria para Moscú, aunque muchos analistas consideran que esto no sustituye un compromiso militar claro.

Por otra parte, el presidente estadounidense afirmó que Moscú ha estado "actuando muy bien" y que el acuerdo de paz en Ucrania está avanzando, aunque aún no se ha cerrado. Sus palabras, en las que expresó confianza en que Vladimir Putin cumplirá con su parte del trato, se reciben con escepticismo en Europa e incluso dentro de su propio país.

