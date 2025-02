Reunión tensa en la Casa Blanca entre Trump y Zelenski

«Zelenski no está listo para la paz», aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a través de su plataforma Truth Social, sugiriendo que estaba cortando las conversaciones con su homólogo ucraniano después de que ambos líderes protagonizaran uno de los episodios más acalorados de la diplomacia jamás visto en la Oficina Oval.

La reunión, que inicialmente tenía como objetivo discutir un acuerdo sobre minerales críticos para fortalecer la economía ucraniana y ayudar a Estados Unidos a recuperar parte del dinero proporcionado a Ucrania en su lucha contra las fuerzas rusas, se tornó tensa cuando Zelenski presionó al vicepresidente JD Vance sobre la sugerencia de alcanzar una solución diplomática con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Zelenski destacó los años de agresión rusa, incluyendo la anexión de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala en 2022, así como el incumplimiento de altos el fuego anteriores y la negativa a intercambiar prisioneros.

Durante el intercambio frente a las cámaras y ojos del mundo, Trump acusó a Zelensky de ser «irrespetuoso» y de «jugar con la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial». El presidente estadounidense enfatizó que, sin el apoyo militar de Estados Unidos, la guerra en Ucrania habría terminado en dos semanas, sugiriendo que Ucrania debería estar agradecida por la asistencia recibida.

El encuentro, a pesar de que se preveía tenso, comenzó de manera cordial hasta que Zelenski se cansó de escuchar a Vance sugerir que Putin era un hombre interesado en la diplomacia, teniendo que recordar los acuerdos anteriores incumplidos por el Kremlin en el pasado.

«¿Qué quiere decir?» preguntó Zelenski a Vance. «Estoy hablando del tipo de diplomacia que pondrá fin a la destrucción de su país», respondió Vance. «Creo que es irrespetuoso que venga a la Oficina Oval a tratar de litigar esto frente a los medios estadounidenses. En este momento, ustedes están reclutando a la fuerza soldados para enviarlos al frente porque tienen problemas de personal; deberían agradecer al presidente por tratar de poner fin a este conflicto».

Zelensky sugirió entonces que Estados Unidos aún no sentía las repercusiones de la guerra en Ucrania debido a su geografía, pero que las sentiría en el futuro, lo que desató la ira de Trump. «No nos diga lo que vamos a sentir porque no está en posición... de dictarnos lo que vamos a sentir», respondió Trump. «Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes. Ahora mismo, ustedes no están en una buena posición».

«No tienen las cartas ahora mismo. Con nosotros, comienzan a tener cartas», dijo Trump, gesticulando hacia Zelensky y elevando la voz. «Está jugando con la vida de millones de personas, está jugando con la Tercera Guerra Mundial... y lo que está haciendo es muy irrespetuoso para este país, un país que los ha apoyado mucho más de lo que muchos dijeron que debía hacerlo». «No estoy jugando cartas; esta es la guerra», sentenció Zelenski.

Vance preguntó luego al presidente ucraniano si había dicho «gracias» al menos una vez durante la reunión en la Oficina Oval.Vance también criticó a Zelenski por su visita a una planta de municiones en Pensilvania en septiembre, que los republicanos interpretaron como un acto de campaña en apoyo a la administración Biden-Harris.

«Usted fue a Pensilvania y hizo campaña para la oposición en octubre. Ofrezca algunas palabras de aprecio por los Estados Unidos de América y por el presidente que está tratando de salvar su país», dijo el vicepresidente.

Y es que ha sido precisamente Vance quien ha sugerido repetidamente que Ucrania ceda territorio para poner fin a la guerra con Rusia, especialmente antes de postularse como compañero de fórmula de Trump.

Zelensky respondió: «Por favor, ¿cree que si habla muy alto sobre la guerra...?» «No está hablando alto, su país está en serios problemas... no están ganando esto. No están ganando esto. Tienen una muy buena oportunidad de salir bien gracias a nosotros», dijo Trump a Zelensky.

Durante el intercambio, Zelensky fue interrogado repetidamente sobre si había agradecido los miles de millones en armas que EE UU. ha enviado a Ucrania desde que comenzó la guerra en 2022.

«Si no tuvieran nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas», dijo Trump. «Va a ser muy difícil hacer negocios de esta manera». «Solo diga gracias», agregó Vance. «Sabemos que está equivocado».

Esta fallida reunión tenía como objetivo discutir un acuerdo para que EE UU acceda a minerales estratégicos en Ucrania. Trump argumentó que el acuerdo impulsaría la economía ucraniana y ayudaría a EE U a recuperar parte del dinero que ha proporcionado a Ucrania en la lucha contra las fuerzas rusas.

El lunes se cumplieron tres años desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, después de haber acumulado tropas en la frontera y exigido la prohibición de que Ucrania se uniera a la OTAN. La invasión tuvo lugar casi una década después de que Rusia anexara Crimea de Ucrania en 2014, algo que recordó un molesto Zelensky desde la Oficina Oval.

El futuro de la guerra es incierto, pero sin duda este desencuentro podría fortalecer a Putin quien dirá que no puede ser culpado por no llegar a un acuerdo, pero también puede ser una oportunidad para que Europa intente recomponer los puentes, medidas diplomáticas que seguramente veremos en los próximos días.

Reacción internacional

Como no podía ser de otra manera tras este espectáculo televisado, la reacción de los líderes internacionales no se hizo esperar. El presidente francés, Emmanuel Macron, –que esta semana se reunión con Trump en Washington, consideró que «hay que respetar a quienes luchan desde el principio», en una referencia a Ucrania y su resistencia ante la invasión rusa. En una breve declaración a medios franceses en Portugal, emitida tras la tormentosa reunión dijo que «todos conocemos la situación: Hay un agresor, que es Rusia, y hay un pueblo agredido, que es el de Ucrania». «Creo que todos hemos tenido razón al ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia hace tres años y al continuar haciéndolo. Y cuando digo nosotros, somos Estados Unidos, los europeos, los canadienses, los japoneses y otros más», insistió.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, aseguró que ni Zelenski ni los ucranianos están solos,. «Querido Zelenski, queridos amigos ucranianos: no estáis solos», publicó Tusk en la red social X.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su apoyo a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski. «Ucrania, España está contigo», expresó el jefe del Ejecutivo español en un mensaje publicado también en la red social X. Sánchez también ha publicado la misma frase en inglés y en ucraniano. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó al tenso encuentro entre Trump y Zelenski. «Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión», señaló antes de añadir que Ucrania «merece ser escuchada» y tener apoyo para «una paz justa».

No hay duda de que el histórico desencuentro entre Zelensky y Trump ayer en la Casa Blanca marcará un antes y un después en la negociación de la paz, que ya de por sí era complicada desde que llegó Trump a la Casa Blanca cambiando por completo la posición de EE UU ante la guerra.