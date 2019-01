El ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos (Córdoba, 1957), está convencido de que el presidente Mauricio Macri tiene “todas” las posibilidades de ganar la reelección en las elecciones de este año. De visita en Madrid para participar en la feria Fitur, Santos sostiene en una entrevista con LA RAZÓN que la economía argentina va a mejorar a partir de marzo, gracias a los ingresos de divisas procedentes de las exportaciones agrarias. Santos también afirma que la llegada de turistas extranjeros sigue creciendo y confía en que en 2020 el país pueda atraer a nueve millones de visitantes. Su estrategia es ofrecer al mundo una Argentina como reserva natural y cultural del planeta.

-¿En qué ha cambiado Argentina con la presidencia de Mauricio Macri?

-Argentina se ha vuelto a abrir al mundo, ha vuelto a ser un país confiable para los principales países del mundo. Argentina ha terminado con el autoritarismo de la era Kirchner. Hasta ahora, no era frecuente en el país que un partido de Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria pueda gobernar a partir del diálogo, y esto lo hemos conseguido. Hemos conseguido aprobar el presupuesto con el apoyo de una buena parte de la oposición no kirchnerista. Se ha puesto en marcha un proceso de transparencia en la gestión. Se ha perfeccionado el sistema de justicia con la designación de jueces puestos por el Consejo de la Magistratura, que está permitiendo que se termine la impunidad. Hay en marcha procesos contra funcionarios y empresarios vinculados a corrupción.

-¿Qué dificultades ha encontrado la economía argentina en la presidencia de Macri?

-Argentina encontró un rumbo económico interesante con un crecimiento del PIB en 2017 de 2,9%, pero luego tuvimos un hecho no menor en una macroeconomía endeble como la nuestra que fue perder el 50% de la cosecha por la sequía más importante de los últimos 50 años. Esto fue duro para el ingreso de divisas en un país muy dependiente del agro. Este golpe fue simultáneo con la guerra comercial con China y EE UU, que eliminó el crédito a los países emergentes. Por estos motivos tuvimos que acelerar los procesos de equilibrio fiscal y macroeconómico. Lo que habíamos previsto para el 2022 lo hemos adelantado para el 2019.

-¿Cómo ha afectado el contexto económico internacional a la economía argentina?

-En Argentina se produjo una devaluación de la moneda importante, y eso ha tenido un impacto interno en los precios, pero nos da una ventaja comparativa porque ha sido mucho más alta que la inflación, lo cual nos da una mayor competitividad para las exportaciones. Tener una divisa más competitiva nos está permitiendo equilibrar la balanza comercial.

-A pesar de la recesión, el turismo no ha dejado de crecer en Argentina. ¿Por qué?

-En el turismo no hemos dejado de crecer desde mediados de 2016. Cerramos 2017 con 6,7 millones de turistas extranjeros y un ingreso por divisas de 5.400 millones de dólares. Esto nos ubicó primeros de la región en Suramérica en cantidad de turistas. En 2018, cerramos con 7 millones de turistas y 5.900 millones de ingresos. El turismo sigue siendo uno de los principales empleadores del país. Tenemos 1,1 millones de puestos de trabajos vinculados a este sector sobre una masa laboral de 20 millones. Representamos el 5,4% del empleo.

-Además de la devaluación de la moneda, ¿qué medidas han contribuido a este impulso en el turismo?

-Tener un dólar más competitivo ha hecho que viajar sea más barato, pero hemos tomado medidas. Por ejemplo, la devolución del IVA al turista extranjero, que es el 21%. Y sobre todo la conectividad, la revolución de los aviones en Argentina. Cambiamos la matriz comercial, lo que permitió que las empresas de cabotaje sean múltiples, se eliminó la banda de regulación de precios, abaratando el coste de los vuelos. Se han abierto destinos que no existían en varios continentes. Por ejemplo, Air Europa empezará a volar a partir de junio hasta las Cataratas de Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo. Estas ventajas suponen un conjunto de estímulos que van a proyectar nuestra capacidad turística. Queremos llegar a los 9 millones de visitas a partir de 2020, lo que supone casi duplicar la cifra de 5,7 millones que teníamos cuando llegamos.

-¿Qué tipo de turismo ofrece Argentina?

-El proyecto que estamos construyendo es convertir al país en una reserva natural del planeta. Tenemos unas condiciones naturales única. En Argentina se dan casi de forma simultánea los cuatro climas, con una diversidad natural y una cultura extraordinarias. Tienes la selva, los Andes, Mendoza, los glaciares, el fin del mundo, avistamiento de ballenas. No solo es el tango y la carne. En 2018 creamos seis nuevos parques nacionales, esto no sucedía desde 1947. Queremos duplicar nuestras superficie de parques nacionales en estos cuatro años. Aspiramos a que en la próxima década, cuando el mundo piense en naturaleza, piense en Argentina. La naturaleza es lo más extraordinario que tiene nuestro país junto a su gente. Nadie se vuelve de un viaje a Argentina sin haber hecho una amistad con alguien.

-¿Qué posibilidades tiene Mauricio Macri de renovar el mandato? ¿Cristina Fernández de Kirchner puede volver a competir por la presidencia?

-El kirchnerismo va a competir pero las posibilidades de reelección del presidente Macri son todas. Hay un proceso de madurez en la sociedad argentina. A pesar del proceso de ajuste existe una sensación mayoritaria -y que se va a expresar en las urnas- de que este es el camino. Además, estoy convencido de que la economía va a mejorar a partir de marzo gracias al ingreso de divisas por una muy buena cosecha que hemos tenido.

-¿Las inversiones extranjeras están llegando?

-El turismo sí ha captado inversiones extranjeras, unos 2.000 millones de dólares. Otro sector que ha recibido inversiones es el sector energético y también el agropecuario. Sobre ellos se está asentando la salida económica del país en el corto plazo, a los cuales se van a incorporar otros como los servicios y la innovación tecnológica, que van a empezar a activar más rápidamente la recuperación económica del país.