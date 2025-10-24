Hamás acuerda con las facciones palestinas traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino tecnócrata

La organización terrorista Hamás anunció este viernes que ha acordado con las facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por "tecnócratas independientes".

"Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recoge el comunicado.

El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder el Gobierno de Gaza antes de la llegada del actual alto el fuego.