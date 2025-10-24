Acceso

Internacional

Plan de paz

Hamás acuerda con las facciones palestinas traspasar el Gobierno de Gaza a un comité palestino tecnócrata

En una reunión mantenida en El Cairo dentro del proceso de paz acordado con Israel

October 24, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians inspect their destroyed homes and neighborhoods in the Safatawi area, north of Gaza City, following the withdrawal of Israeli forces and the ceasefire. Residents assess the extensive damage to homes and infrastructure in the area. Gaza City, Gaza Strip. Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy 24/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Palestinos en GazaCONTACTO vía Europa PressEuropa Press
Jerusalén Creada:
Última actualización:

La organización terrorista Hamás anunció este viernes que ha acordado con las facciones palestinas, en un encuentro mantenido en El Cairo, traspasar el Gobierno de la Franja de Gaza a un comité palestino temporal compuesto por "tecnócratas independientes".

"Este comité será responsable de gestionar la vida cotidiana y los servicios básicos en cooperación con socios árabes e instituciones internacionales, con base en la transparencia y la rendición de cuentas a nivel nacional", recoge el comunicado.

El grupo palestino ya había anunciado su disposición a ceder el Gobierno de Gaza antes de la llegada del actual alto el fuego.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas