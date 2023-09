La historia del hombre que intentó cruzar el Atlántico en una rueda de hámster gigante

El Atlántico es un océano en el que habitan grandes animales como tiburones o ballenas. También transitan barcos, o transatlánticos que navegan desde América a Europa, o viceversa. Pero hace unos días, los guardacostas de EEUU que se encontraban a bordo del buque Valiant quedaron boquiabiertos con lo que vieron sus ojos y antes nunca hubieran imaginado: un hombre llamado Reza Baluchi que surcaba estas aguas dentro de una gigantesca rueda de hámster y que quería llegar a Londres desde el país norteamericano en esta "embarcación".

Un suceso que ocurrió el pasado sábado 26 de agosto. Los guardacostas estadounidenses navegaban a unos 110 kilómetros al este de Tybee Island cuando vieron al hombre navegando en estas condiciones. Así, se vieron obligados a detener a Baluchi, de 44 años y procedente de Florida, no en sí por navegar, puesto que no es un delito, sino por intentar realizar "un viaje muy inseguro que ponía en riesgo su propia salud", según explican los informes policiales y recoge Iflscience.

La embarcación en sí, una rueda gigante de hámster fabricada por el propio Baluchi, tenía forma de pelota, y la había desarrollado par "cruzar el Océano Atlántico" y emprender un viaje de miles de kilómetros solo, puesto que este "transporte" estaba diseñado para "andar sobre el agua" y dispone de compartimentos que sirven para guardar los enseres de Baluchi.

"Las tripulaciones del Séptimo Distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos pusieron fin al viaje manifiestamente inseguro del señor Reza Baluchi y lo rescataron de su improvisada embarcación hidropod -así llamaba a la rueda de hámster fabricada por él- a unas 60 millas náuticas de la costa de Georgetown, antes del paso del huracán Idalia", explica la Guardia Costera, que confirma que entregaron a Baluchi a la policía el 1 de septiembre y ahora colaboran para presentar cargos por "presunta conducta delictiva".

Baluchi no era un desconocidos para la Guardia Costera. En más de una ocasión, había intentado realizar este viaje y en todas ellas había sido detenido por las autoridades, e incluso una vez tuvo que ser remolcado por un navío de los guardas a tierra. Según The New York Times, en 2021 llevaba una embarcación similar y la había equipado con teléfono satelital, panel solar, trajes de neopreno, sistema de filtración y una provisión de granola y fideos.

"Nunca renunciaré a mi sueño", dijo este hombre, en declaraciones a Fox 35. "Me detienen cuatro o cinco veces, pero nunca me rindo. Mi objetivo no es solo recaudar dinero para las personas sin hogar, para la Guardia Costera, para el departamento de Policía y recaudar dinero para los bomberos. Están en el servicio público, lo hacen por seguridad y ayudan a otras personas".