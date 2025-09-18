Identifican el cuerpo de una menor encontrado en el maletero del coche de un famoso rapero estadounidense

El cuerpo encontrado en el maletero de una Tesla registrada a nombre del rapero D4vd ha sido identificado como el de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años desaparecida desde abril de 2024 en Lake Elsinore, California. La confirmación fue realizada por el forense del condado de Los Ángeles tras una exhaustiva investigación.

El 8 de septiembre, la policía de Los Ángeles respondió a una denuncia sobre un olor desagradable proveniente de un vehículo estacionado en un depósito de grúas en Hollywood. Al inspeccionar el coche, encontraron el cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro del maletero. El vehículo había sido remolcado dos días antes tras ser encontrado abandonado en una calle cercana. Según el sitio web de famosos TMZ, el vehículo nunca fue denunciado como robado.

El coche está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. El rapero de 20 años, originario de Houston, ha ganado popularidad en plataformas como TikTok con canciones como "Here with Me" y "Romantic Homicide". Actualmente, se encuentra de gira y tiene programados conciertos en Minneapolis y Los Ángeles.

Según ABC News, la joven fue identificada gracias a características físicas y personales, incluyendo un tatuaje en el dedo índice derecho que decía "Shhh...". La adolescente fue reportada como desaparecida el 5 de abril de 2024 y no había sido vista desde entonces. El miércoles, TMZ afirmó que sus reporteros hablaron con la madre de Celeste Rivas, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David

La policía de Los Ángeles ha abierto una investigación por homicidio, aunque aún no se ha determinado la causa de la muerte. Se están analizando las circunstancias que llevaron al cadáver a ser colocado en el vehículo y cómo llegó al depósito. D4vd ha declarado que está colaborando plenamente con las autoridades.