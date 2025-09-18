Un tiroteo en Pensilvania (EE UU) deja tres agentes fallecidos: el autor ha sido abatido

Tres agentes de policía fallecieron y otros dos resultaron gravemente heridos en un tiroteo ocurrido en el municipio de Codorus, en el condado de York, Pensilvania. El agresor también murió abatido por las fuerzas del orden.

Según el jefe de la Policía estatal de Pensilvania, Christopher Paris, los dos agentes heridos fueron trasladados al hospital y estabilizados. El centro médico permanece bajo estrictas medidas de seguridad mientras continúan las investigaciones.

La fiscal general de EE UU, Pam Bondi, indicó que se desplegaron agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para apoyar en la investigación. Bondi condenó la violencia contra los oficiales, calificándola de “absolutamente inaceptable”.

El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su secretaria Kristi Noem, también ha colaborado en la investigación y aseguró que se están movilizando todos los recursos necesarios para esclarecer los hechos y apoyar a las familias de las víctimas.

La Policía señala que, aunque el escenario sigue siendo considerado activo a efectos de investigación, no hay peligro inmediato para la comunidad local. La tragedia ha reabierto el debate sobre la seguridad de los agentes en el cumplimiento de su deber y subraya el impacto que este tipo de violencia tiene sobre las familias y la sociedad en general.

Las autoridades federales y estatales continúan trabajando de manera coordinada para determinar las causas y circunstancias exactas del tiroteo en Codorus.