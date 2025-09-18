Bolsonaro recibe el alta tras ser diagnosticado con un cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado recientemente a 27 años por liderar un intento de golpe de Estado, recibió este miércoles el alta hospitalaria tras ser diagnosticado con un cáncer de piel en fase precoz. Bolsonaro había sido ingresado el martes en el hospital DF-Star de Brasilia por problemas gastrointestinales y tras someterse a pruebas el domingo. Según el equipo médico, las lesiones cutáneas fueron detectadas a tiempo y retiradas, y de momento no requiere tratamiento, solo revisiones periódicas.

Bolsonaro regresó a su chalet familiar en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario desde principios de agosto. El martes fue ingresado de urgencia tras una crisis de vómitos, hipo y presión arterial baja. Tras pasar la noche en el hospital y recibir hidratación y medicación intravenosa, los médicos confirmaron además que padece anemia y ciertos problemas de insuficiencia renal, pero su estado general mejoró lo suficiente para regresar a casa.

Durante una rueda de prensa, el médico Claudio Biroloni explicó que de las siete lesiones cutáneas detectadas, dos presentaban signos de carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel que no es ni el más benigno ni el más agresivo. Las lesiones se encontraban en el tórax y uno de los brazos del exmandatario, y se consideraron “precoces”, por lo que solo se recomienda realizar evaluaciones periódicas.

El cáncer de piel se suma a los problemas de salud que Bolsonaro arrastra desde que sufrió una puñalada en el abdomen durante la campaña de 2018, que le obligó a múltiples cirugías. La más reciente se realizó en abril de este año, cuando los cirujanos tardaron 12 horas en desobstruirle el intestino. Su historial médico ha sido un factor relevante en su arresto domiciliario y en las solicitudes de atención especial de sus abogados.

Mientras permanece en su residencia, Bolsonaro recibe visitas de amigos y aliados políticos. Aunque aún no se define cuándo ni dónde cumplirá la condena, se barajan dos opciones: la cárcel de máxima seguridad de Papuda o la comisaría central de la Policía Federal en Brasilia con una sala habilitada para él. Los abogados del exmandatario podrían solicitar que cumpla la pena en casa por sus problemas de salud, mientras parlamentarios afines impulsan una posible amnistía.