"Irán -mediante el uso de apoderados- ha puesto a EE UU en una situación de jaque mate"

¿Puede descartarse un conflicto directo entre EE UU e Irán?

El comportamiento de Irán en el pasado nos hace pensar que Irán por sí solo no cruzará la línea para iniciar una gran guerra contra EE UU. Utilizará apoderados para desestabilizar la influencia estadounidense en la región. Aunque en el pasado se ha demostrado que algunos apoderados recibieron directrices de Irán, no debe darse por sentado que todos los grupos que se oponen a Estados Unidos actúan siguiendo órdenes de Irán. Hay que recordar que se trata de grupos chiíes con los que Irán mantiene vínculos, sin embargo, también los grupos suníes no ven con buenos ojos la presencia estadounidense. Por ejemplo, Al Qaeda clasificó una vez a sus enemigos en «enemigo lejano» y «enemigo cercano». El primero era EE UU y los países occidentales y el segundo, los chiíes. Hay que señalar que primero hay que ocuparse del enemigo lejano y, para ello, las milicias de las distintas corrientes del islam pueden trabajar juntas para expulsar a ese «enemigo lejano» antes de resolver sus propias diferencias. Además, lo que debe entenderse es que, a diferencia de hace varios años, Irán se encuentra en una posición mucho más poderosa (también debido a su estrecha cooperación con Rusia) que antes. Por lo tanto, Irán -mediante el uso de apoderados de los que puede desmarcarse- ha puesto a EE UU en una situación de jaque mate.

¿Cuáles son las opciones de EE UU?

La Administración Biden está sometida a mucha presión para que responda cinéticamente y algunos argumentan que debería atacar directamente a Irán (esto nunca se ha hecho y ni siquiera con Reagan), porque se perderían vidas estadounidenses. Con ello se correría el riesgo de una escalada mayor en la región e Irán no es un país débil. Tiene potencial para desarrollar armas nucleares (no sabemos hasta qué punto y si las tiene). Este extremo atraería al conflicto a otros países como Siria, Irak, Líbano y Yemen. Y dada la experiencia de Estados Unidos en Oriente Medio, sobre todo en Irak, no es un curso de acción deseado. La opción elegida ha sido atacar a estas milicias en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Sin embargo, hemos visto que algunas de ellas son bastante poderosas. Los meros ataques no las disuadirán. Sería necesario utilizar tropas terrestres, lo que supondría de nuevo el riesgo de una guerra más amplia. Y, por supuesto, Irán no se quedará de brazos cruzados viendo cómo EE UU lucha contra sus apoderados. Existe la posibilidad de que éstos reciban armas aún más avanzadas. Así que el peligro de escalada aquí es menor, pero sigue ahí. Otra opción sería retirar las tropas estadounidenses, sin embargo, Biden sería crucificado si lo hiciera, dada la presión política interna y el hecho de que Estados Unidos ya no podrá proyectar poder en Oriente Medio. Así que parece que ninguna opción es buena y cada una tiene un alto precio.

Hay algunos otros escenarios, como más acciones encubiertas para apoyar a grupos que se oponen a Irán, pero esto también es arriesgado, ya que dichos grupos pueden volverse rápidamente contra su patrocinador, como en el caso de los muyahidines durante la década de 1980.