Irán podría abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear: qué es el TNP y qué pasaría si lo abandona

Continúa el intercambio de ataques entre Israel e Irán, iniciado la madrugada del viernes, mientras que la comunidad internacional insiste en la necesidad de desescalar el conflicto para evitar que se extienda al resto de la región. Una petición que, por el momento, ni Teherán ni Tel Aviv parecen dispuestos a asumir.

De forma paralela, este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, confirmó que el Parlamento de Irán está preparando una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), tras los ataques israelíes que, según Irán, han alcanzado instalaciones nucleares en al menos tres puntos del país. Ante este contexto, conviene recordar en qué consiste este tratado y cuáles serían sus implicaciones.

¿En qué consiste el Tratado de No Proliferación Nuclear?

El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), en vigor desde 1970, tiene como objetivo principal evitar la expansión de armas nucleares, fomentar el desarme global y promover el uso pacífico de la energía nuclear bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Irán es uno de los 191 Estados signatarios del tratado, y al firmarlo se comprometió no solo a no desarrollar armas nucleares, sino también a permitir inspecciones del OIEA. Aunque el portavoz iraní ha reiterado que su país sigue oponiéndose al desarrollo de armamento atómico y que su programa nuclear tiene fines exclusivamente civiles, el organismo de la ONU adoptó el pasado jueves la primera resolución contra Irán en dos décadas. En ella se denuncia que Teherán no ha cumplido con varias de sus obligaciones internacionales.

El OIEA sostiene que Irán ha ocultado información sobre materiales nucleares y ha realizado actividades no declaradas de forma sistemática. Según The New York Times, tras la votación, Irán rechazó tajantemente la resolución y ya entonces, amenazó con abandonar el tratado.

En el marco de las negociaciones con Estados Unidos, Teherán ha reiterado que renunciar al derecho de enriquecer uranio -proceso clave para la fabricación de armas nucleares- constituye una línea roja. Aunque no hay constancia de que Irán posea una bomba atómica, el OIEA advirtió recientemente que el país ya ha enriquecido uranio hasta niveles cercanos al 60 %, siendo el 90% pureza necesario para la fabricación de bombas.

¿Cuáles son las consecuencias de que Irán abandone el TNP?

Una eventual salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear tendría importantes consecuencias tanto a nivel regional como global. En primer lugar, liberaría al país de sus compromisos legales con el OIEA, lo que impediría cualquier tipo de inspección internacional sobre sus instalaciones nucleares, aunque en los últimos años ya se ha visto dificultada. Esto aumentaría las sospechas de que su programa nuclear pueda reorientarse con fines militares.

En segundo lugar, podría desencadenar una carrera armamentística en Oriente Medio. Países como Arabia Saudí o Turquía, que hasta ahora han mantenido programas nucleares limitados a usos civiles, podrían sentirse presionados a iniciar sus propios desarrollos militares ante el temor de un Irán nuclearizado. A su vez, aumentaría el riesgo de una intervención preventiva por parte de otras naciones.

Finalmente, abandonar el TNP podría suponer un aislamiento internacional aún mayor para Irán, con posibles sanciones adicionales por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, la Unión Europea y Estados Unidos. Esto agravaría su situación económica y reduciría las posibilidades de lograr una solución diplomática al conflicto.