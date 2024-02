Israel dice haber hallado un complejo militar de Hamás debajo de la sede central de la UNRWA en Gaza

El Ejército de Israel y el Shin Bet aseguran haber encontrado un complejo militar de Hamás oculto en las profundidades de la sede central de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos en la Franja de Gaza. La UNRWA ya habría sufrido un duro revés para su prestigio por la presunta participación de una docena de sus miembros en el atentado perpetrado por Hamás en suelo israelí el pasado 7 de octubre, que dejó cerca de 1.200 muertos. Una denuncia que la propia agencia investiga ante las exigencias de Israel, que presentó un informe de seis páginas con imágenes y fotografías de 11 personas que vinculaba a unos 190 empleados de la UNRWA con Hamás o la Yihad Islámica.

Pero las acusaciones han ido a más este sábado. Según el Ejército israelí, la organización islamista palestina había establecido en la sede central de la UNRWA de Ciudad de Gaza un importante centro de comunicaciones e inteligencia que operaba, además, con electricidad extraída del suministro de la ONU. El pozo hallado en el barrio de Tel al-Hawa «conducía a una ruta de túneles que servía como importante activo de la inteligencia militar de Hamás, 18 metros por debajo de la sede central de la UNRWA», recoge el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Un equipo de ingenieros del Ejército israelí ha mostrado los túneles a varios reporteros de medios de comunicación locales e internacionales como The Times of Israel o The Wall Street Journal. Los informadores que participaron en la visita pudieron acceder a un pozo situado junto a una escuela en la periferia del complejo de la ONU. Descendieron hasta el túnel revestido de hormigón, según la agencia Reuters, en una ruta de unos 15 minutos a través de un pasadizo «estrecho, sinuoso y sofocante» que llevaba hasta el interior del cuartel general de la UNRWA.

El túnel, que tenía 700 metros de largo y 18 metros de profundidad, según las medidas proporcionadas por el Ejército, se bifurcaba, dejando al descubierto salas laterales. Había un espacio de oficinas, con cajas fuertes de acero que habían sido abiertas y vaciadas. También un aseo con azulejos. Una gran cámara estaba repleta de servidores informáticos, otra de pilas de baterías industriales, de acuerdo con la reconstrucción de Reuters.

Los soldados israelíes que asaltaron la sede de la agencia, donde se encuentran las oficinas de varias organizaciones humanitarias e internacionales, dijeron haber encontrado en el interior «muchas armas, incluidas pistolas, munición, granadas y explosivos», que mostraron sobre una manta. El Ejército sostiene que los empleados de la UNRWA conocían las actividades de Hamás y la inteligencia militar israelí calcula que aproximadamente el 10% de sus empleados guarda algún tipo de vínculo con el grupo militante.

La agencia de Naciones Unidas ha respondido a través de un comunicado en el que pide una «investigación independiente». Asegura en su misiva que sus trabajadores desalojaron la sede el 12 de octubre, cinco días después del comienzo de la guerra en Gaza, por lo que «no podía confirmar o comentar de otro modo» el hallazgo hecho público por las FDI. La UNRWA dice no tener «la experiencia militar y de seguridad ni la capacidad para llevar a cabo inspecciones militares de lo que hay o podría haber bajo sus instalaciones».

La existencia de un complejo utilizado con fines militares por parte de Hamás justo debajo de las instalaciones de la ONU es la prueba del uso sistemático y generalizado de las infraestructuras civiles como «escudos humanos» y de la instrumentalización de la agencia que lleva a cabo la organización islamista palestina, denuncian las autoridades israelíes. Los palestinos, en cambio, acusan a Israel de falsificar pruebas para dañar la imagen de la UNRWA, una agencia humanitaria que emplea a unas 13.000 personas en la Franja y que durante décadas ha sido un salvavidas para buena parte de la población gazatí.

En su operación militar en Gaza, que ha dejado hasta la fecha más de 28.000 muertos, el Ejército israelí ha encontrado varios accesos a la extensa res de túneles operada por los islamistas en las inmediaciones de algunos de los principales centros hospitalarios de la Franja. Pero la supuesta implicación de trabajadores de la UNRWA en el 7-O propició que sus principales donantes, incluido Estados Unidos, suspendieran la financiación de la agencia.

La UNRWA gestiona escuelas, clínicas de atención primaria y otros servicios sociales. Presta servicios en 58 campos de refugiados que se reparten por Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y Jerusalén Este y Gaza, y proporciona ayuda financiera, médica y social de emergencia a los 1,2 millones de refugiados palestinos registrados que viven en la Franja. A medida que se agrava la crisis humanitaria en el enclave palestino, la importancia de la agencia es aún mayor.