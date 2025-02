Israel dice que no abandonará el corredor de Filadelfia en Gaza a pesar de lo acordado

Israel no retirará sus tropas del corredor de Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, a pesar de que el acuerdo de alto el fuego estipula que esta debía producirse gradualmente a partir del día 42 de la primera fase de tregua, este sábado.

"No nos iremos del corredor de Filadelfia", recoge un comunicado difundido a EFE y a medios israelíes por un alto funcionario israelí. "No permitiremos que los asesinos de Hamás vuelvan a deambular con camionetas y armas por nuestras fronteras y no permitiremos que recuperen fuerza gracias al contrabando", añade.

Según los documentos del acuerdo a los que EFE tuvo acceso, Israel debería comenzar la retirada de sus tropas coincidiendo con el último día de la primera fase, el número 42 del alto el fuego, para que hubieran abandonado completamente el disputado corredor antes del día 50.

El corredor de Filadelfia fue uno de los puntos más disputados entre Israel y Hamás durante las negociaciones de la tregua, en las que durante meses la delegación israelí demandaba permanecer en él.

"El corredor de Filadelfia no será evacuado. Si Israel pierde su control, Gaza se convertirá en un reinado del terrorismo", aseveró en una rueda de prensa en septiembre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegurando que esta franja se había convertido en el "tubo de oxígeno" de Hamás, a través del cual el grupo se rearmaba.

El paso de Rafah, el cruce de Gaza a Egipto, se encuentra en este corredor y reabrió el 1 de febrero, tras meses cerrado por Israel a causa de la guerra, para permitir el traslado de gazatíes enfermos y heridos al país vecino.

El anuncio de Israel llega a tan solo dos días del final de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, sin que ni Hamás ni las autoridades israelíes hayan comunicado avances sobre las conversaciones de la segunda fase, que comenzaría el domingo y debería implicar el fin "sostenible" de las hostilidades en Gaza.

Altos funcionarios israelíes citados por la prensa nacional aseguran que el Gobierno de Netanyahu pretende extender la primera fase de la tregua (lo que le permitiría mantener los ataques que diariamente perpetra en la Franja y la presencia militar en la zona de amortiguación en la frontera) en lugar de avanzar hacia la segunda.

Por otra parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este jueves que permitirá a los palestinos que quieran abandonar Gaza voluntariamente hacerlo a través del puerto de Ashdod y del aeropuerto de Ramon, ambos en territorio israelí.

"Estoy en un proceso acelerado para establecer una administración de emigración voluntaria y permitir que aquellos que quieran abandonar Gaza voluntariamente, lo hagan a través del puerto de Ashdod y a través del aeropuerto de Ramon", dijo en un comunicado sobre este plan, que anunció hace días tras el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desplazar a la población de Gaza, y ahora concreta con esos dos posibles puntos de salida.

En el comunicado, publicado coincidiendo con el último canje de rehenes israelíes cautivos en Gaza por presos palestinos que pone fin a la primera fase de la tregua, Katz añade que "Hamás no seguirá teniendo el control de Gaza, ni civil ni militar", algo que "no podrá ser porque no puede ser".

Y continúa diciendo que espera que el plan de Trump de desplazar a sus 2 millones de habitantes para reconstruir y convertir Gaza en un centro turístico se haga realidad.

"Espero que así sea, y espero que sea después de que las Fuerzas de Defensa de Israel decidan", agrega el ministro de Defensa.

El pasado 15 de febrero, tras las palabras de Trump, Katz anunció el establecimiento de un "Directorio para la Salida Voluntaria de los Residentes de Gaza" dentro de su cartera, que busca asistir a los palestinos de la Franja para que abandonen su territorio.

"El plan incluye asistencia extensiva que permitirá a cualquier residente de Gaza que quiera emigrar voluntariamente a un tercer país a recibir un paquete que incluye, entre otras cosas, disposiciones especiales de salida por tierra, mar y aire", recogió entonces un comunicado del ministerio israelí de Defensa.