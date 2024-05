Israel mata a un experto en misiles y cohetes de Hizbulá que estaba detrás de los últimos ataques

El comandante de la unidad de cohetes y misiles de Hizbolá en la división costera del grupo terrorista, Qassem Saqlawi, murió en un ataque aéreo, anuncian las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado recogido por la prensa local.

Qassem Saqlawi fue blanco ayer de un ataque con aviones no tripulados en la zona de Tiro. Hizbolá anunció su muerte tras el ataque, pero no se refirió a él como comandante, según The Times of Israel.

Las FDI dicen que Saqlawi fue responsable de planificar y llevar a cabo “muchos” ataques con cohetes y misiles guiados antitanquecontra Israel en medio de la guerra, desde la región costera del sur del Líbano.

En el comunicado subido a las redes sociales, las FDI señalan que en la acción se ha utilizando un avión de la Fuerza Aérea en la región de Tsur en el Líbano. Asimismo, aviones de combate atacaron un lanzacohetes de Hizbolá en Ramyeh, en el sur del Líbano.

Mientras tanto, durante la noche se lanzaron varios cohetes desde el Líbano hacia Galilea occidental. Las FDI dicen que los proyectiles impactaron en áreas abiertas sin causar daños personales ni materiales.