La UE teme un contagio de la guerra de Gaza en el Líbano y anuncia una inversión millonaria

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este jueves en el curso de su visita oficial a Beirut un paquete de ayuda comunitaria al Líbano por valor de 1.500 millones de euros para respaldar, sobre todo, la gestión de los refugiados sirios en su territorio, aunque también a fin de ayudar al país levantino a lograr la estabilidad social y económica, reformar su sistema bancario, educativo o de pensiones y a apoyar a sus fuerzas de seguridad, sobre todo en el control de fronteras.

“Líbano está lleno de energía y potencial, pero se enfrenta a numerosos desafíos, internos y vinculados de la misma manera a los conflictos regionales”, aseguró la presidenta de la Comisión en Beirut. El anunciado paquete de ayuda comunitario destinado al Líbano, un país que atraviesa una profunda crisis económica y social y puede verse afectado de lleno por un enfrentamiento a gran escala entre Israel y Hizbulá, se implementará desde este año y hasta 2027.

Respecto al problema migratorio, Von der Leyen prometió estudiar maneras de ayudar “más eficaces” a las autoridades libanesas, sobre todo apostando por “la manera de adoptar una estrategia más organizada para el retorno voluntario [de los migrantes] a Siria”. Por su parte, el primer ministro saliente del Líbano, Nagib Mikati, saludó el apoyo de Bruselas al Ejército y fuerzas de seguridad libanesas “para controlar las fronteras marítimas y terrestres y perseguir la migración ilegal desde y hacia el Líbano”. Además, el político liberal, uno de los líderes del sunismo libanés, celebró que varios Estados de la UE “hayan comprendido la demanda comunitaria de reconsiderar sus políticas en relación a la gestión de la crisis migratoria en el Líbano”.

Al respecto, el presidente de la comisión parlamentaria de Exteriores y diputado del Movimiento –chiita moderado—Amal, Fadi Alamé, aseguraba en declaraciones al medio local L’Orient Le Jour que la UE ha cambiado de estrategia: “Mientras hasta ahora se habían focalizado en que Siria llevara a cabo reformas políticas, ahora son conscientes ya de la amplitud de la crisis económica y política que vive el Líbano, que estima imposible vincular la solución de su situación a las reformas en Siria”.

Von der Leyen estuvo acompañada en la capital libanesa por el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, quien estuvo trabajando para promover un acuerdo centrado en la migración después de que recientemente se registrara un fuerte incremento en la llegada de embarcaciones con refugiados sirios a las costas de su país, a menudo procedentes del Líbano. “La situación actual no es sostenible para el Líbano, no es sostenible para Chipre, no es sostenible para la Unión Europea”, avisó Jristodulidis.

Ofensiva a gran escala en el sur

Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea apostó este jueves en Beirut por la “total” implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006 entre Hizbulá, poderoso partido y milicia apéndice de Irán y convertido en un Estado dentro del Líbano, e Israel, en tanto que base, según Von der Leyen, para poner fin a los enfrentamientos actuales entre las partes.

“Lo que está en juego es la seguridad tanto del Líbano como de Israel, los dos no se pueden disociar. Por ello, llamamos a todas las partes a la total implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU”, reclamó la presidenta de la Comisión desde Beirut.

Entretanto, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, aseguró ayer a un grupo de reservistas que el Ejército israelí prepara una acción militar en el interior del Líbano. Según el líder de las Fuerzas Armadas israelíes, si Hizbulá -que ha venido atacando tanto instalaciones militares como zonas civiles israelíes desde el 8 de octubre pasado de manera insistente— no retira sus fuerzas del sur del Líbano, habrá una invasión terrestre.

“Están haciendo un excelente trabajo de defensa operativa en el norte, y nos preparamos para una ofensiva en el norte”, aseguró el militar israelí, que no ofreció detalles sobre cuándo y cómo se produciría una eventual operación a gran escala. El máximo responsable de las FDI ya había anunciado el inicio de la preparación del plan para la invasión de sus vecinos del norte hace un mes.

Unos planes que trascienden en medio de la intensificación de la campaña de las FDI contra Hizbulá en el sur del Líbano. A última hora del miércoles, un comunicado del Ejército israelí reportó que su aviación había golpeado objetivos de la organización chiita apoyada por Teherán en tres zonas del sur del país árabe. En la misma nota, las FDI informaron de la detección de dos misiles antitanques lanzados hacia la región de Galilea occidental, aunque ninguno de ellos provocó daños humanos.