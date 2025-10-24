Israel mata al jefe de operaciones logísticas de Hizbolá en el sur del Líbano

El Ejército de Israel prosigue con su campaña para eliminar a los cabecillas del grupo terrorista Hizbulá pese a la tregua que sigue en vigor en el Líbano y en paralelo a la de Gaza. Este viernes ha anunciado la muerte del jefe de operaciones logísticas de las milicias de Hizbolá en un ataque efectuado en el sur de Líbano.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, los militares israelíes han identificado al fallecido como Abbas Hasan Karki, a quien han descrito como el "comandante de logística del Comando del Frente Sur" de Hezbolá, según informa Europa Press.

Las milicias del partido chií libanés e Israel se encuentran técnicamente bajo un estado de alto el fuego desde noviembre del año pasado, en una suspensión de sus cruces de bombardeos transfronterizos que comenzaron al principio de la guerra de Gaza. Israel, no obstante, no ha dejado de atacar el sur de Líbano tras denunciar que la organización está intentando recomponer su infraestructura en la zona.

El Ejército israelí, precisamente, acusa a Karki de haber "promovido operaciones para restaurar las capacidades de combate" de HIzbolá y de "intentar reconstruir las infraestructuras terroristas que fueron destruidas durante la guerra".

Israel acusa asimismo al fallecido de haber "gestionado transferencias y almacenamiento de armas en el sur de Líbano", una zona que, denuncia el Ejército israelí, todavía está salpicada de arsenales de la organización. Hezbolá todavía no se ha pronunciado sobre esta información, que sigue a la noticia de las muertes de cuatro personas no identificadas en dos ataques israelíes en el municipio libanés de Nabatiyé, en el sur del país.