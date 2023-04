El jefe de Wagner revela el número de soldados que Ucrania ha movilizado para la contraofensiva

Las crónicas desde el frente aseguran que la moral entre las tropas ucranianas está alta y que cada vez está más cerca el momento de una contraofensiva contra las tropas rusas en el este de Ucrania. Lo saben los altos mandos militares de Volodimir Zelenski y los soldados que luchan en el frente. También parece saberlo el jefe del grupo de mercenarios prorruso Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien ha revelado que Ucrania ha reunido a más de 200.000 efectivos para su inminente contraataque contra el Kremlin.

"Han reunido a cerca de 200.000 efectivos. Y hasta 400.000, según otros cálculos", dijo el dirigente de este ejército privado durante una charla ante los miembros del grupo "Ciber Frente Z". Prigozhin acudió este fin de semana al funeral del conocido bloguero militar que apoyaba la ofensiva en Ucrania y murió el pasado domingo en un atentado en San Petersburgo, Maxim Fomin, famoso en Rusia por el pseudónimo de Vladlen Tatarsky.

Prigozhin, también conocido como el "chef de Putin" por su amistad con el presidente ruso y su pasado al frente de un restaurante de lujo en Rusia al que acudía Putin, llamó a la consolidación de la sociedad y a no menospreciar al enemigo. "El enemigo es serio y se estuvo preparando durante muchos años para lo que ocurre ahora", aseguró.

En cuanto a la contraofensiva, el jefe del grupo mercenario opinó que esta no empieza porque Kyiv espera que se seque el terreno fangoso y que le lleguen más armas occidentales. "Wagner solo no podrá ganar la guerra. Hay que aunar esfuerzos", recalcó.

El embajador ruso en Londres ha asegurado en una entrevista con The Times que "Rusia está lista para el alto el fuego pero no para la derrota", dice embajador en Reino Unido. Andrey Kelin advierte en sus declaraciones sobre la ofensiva de primavera dentro de unas semanas para recuperar las ciudades de Bajmut, Slovyansk y Krematorsk.

Kelin mantuvo que Ucrania era tan “beligerante” que un alto el fuego no es realista. Moscú sigue comprometido a ayudar a la gente de Luhansk y Donetsk a llevar una vida "normal", dijo, y la retirada no es posible en este momento. También explicó que el apoyo político y económico crucial que China le estaba brindando a Moscú, pero dijo que las propuestas para un acuerdo de paz de Pekín son solo un marco y no un plan detallado.

También habló de "colapso" de la economía ucraniana, al afirmar que su PIB cayó un 35% el año pasado y otro 10% este año. De los 45 millones de habitantes de Ucrania antes del conflicto, dijo, ahora solo quedan entre 19 y 20 millones y el país tiene dificultades para reclutar soldados jóvenes.

Por el contrario, afirmó que la economía rusa apenas se ha visto afectada por las sanciones occidentales y que los coche, aviones y otras importaciones de Occidente están siendo reemplazadas por las fabricadas en Rusia. “Esto nos da la oportunidad de restablecer nuestra industria en estas áreas”, argumentó.

El diplomático ruso, quien llegó a Londres en 2019, señaló que la opinión pública rusa apoya al presidente Putin, pero al mismo tiempo, a nadie le gustan las guerras y cuanto antes se resuelva el conflicto por medios pacíficos, mejor.