Un jubilado se equivoca al reciclar, recibe una multa pero prefiere cumplir prisión: “Tiempo me sobra”

En el cantón suizo de Vaud, un jubilado ha recibido una multa de 240 francos suizos (unos 254 euros) tras depositar incorrectamente una botella de plástico PET en un centro de residuos. Según explicó el afectado en una entrevista con el medio francés 20 minutes, el error se debió a un desconocimiento de las normas locales de reciclaje. “Pensaba que era correcto tirar PET junto con otros plásticos rígidos, ya que en ocasiones se hace así”, comentó Marc-André C.

El incidente se produjo en Écublens cuando el hombre colocó la botella en una bolsa con otros plásticos antes de entregarla en el contenedor. Un trabajador del centro detectó la irregularidad y procedió a levantar el acta correspondiente, lo que derivó en una multa que incluye 90 francos por contaminación y 150 francos en concepto de gastos administrativos. A pesar de que el jubilado siempre ha mostrado un compromiso serio con la clasificación de residuos —llegando incluso a participar en campañas de recogida en espacios públicos—, las autoridades aplicaron la sanción sin atenuantes.

Marc-André mostró su sorpresa por la dureza de la sanción, señalando que en Suiza multas por infracciones graves de tráfico pueden tener un coste similar. “Creía que me llamarían la atención, pero no esperaba pagar esta cantidad”, explicó. Por su parte, las autoridades de Écublens reafirmaron que las normativas medioambientales se aplican con rigor y que las infracciones, ya sean intencionadas o por negligencia, conllevan multas que pueden derivar en arrestos si no se abonan.

Ante esta situación, el jubilado optó por no pagar la multa y aceptar pasar un día en prisión, declarando: “Prefiero cumplir un día en la cárcel, tengo tiempo para ello”. Su caso ha puesto en el foco público la estricta regulación del reciclaje en Suiza, donde municipios como Lausana o Ginebra imponen sanciones similares por errores en la separación de residuos, según datos del medio 20 minutes. Estas medidas, aunque efectivas, también generan controversia entre los ciudadanos más veteranos y comprometidos con el medio ambiente