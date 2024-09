¿Quién ha ganado el debate?: una sólida Harris logró poner a Trump a la defensiva

En el último debate, Donald Trump consiguió eliminar a Joe Biden de la carrera a la Casa Blanca –aunque más bien fue el propio Biden quien se encargó de firmar su epitafio político con una de las peores actuaciones de la historia en un cara a cara en televisión–, pero el expresidente no lo tuvo tan fácil anoche. Una sólida Kamala Harris fue capaz de ponerle contra las cuerdas en varios tramos del debate. Y después llegó Taylor Swift, que ofreció su propia versión de un «knock out» con su respaldo explícito al ticket electoral que conforman Harris y su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz. «Creo que es una líder de mano firme y talentosa, y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos», escribió la artista en Instagram.

La noche no siguió el guion esperado para el aspirante republicano. Dentro de la sala de debate en Filadelfia, Trump estuvo a la defensiva por su extensa nómina de problemas legales, su negacionismo electoral, la oposición de antiguos aliados y la incitación a un ataque contra el Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Incluso sus mítines se convirtieron en carne de debate: Harris se burló de ellos por estar llenos de digresiones extrañas y por ser tan aburridos que sus seguidores suelen marcharse antes de tiempo.

La vicepresidenta intentó poner nervioso y provocar a Trump, y a menudo lo consiguió, lo que dio lugar a respuestas defensivas, airadas e incoherentes. Harris tuvo la sartén por el mango durante gran parte del debate. El republicano recurrió repetidamente a la inmigración, su tema estrella, pero le costó mantener una línea de ataque coherente y a menudo se apoyó en afirmaciones conocidas y falsas que provocaron las correcciones de los moderadores.

Harris y Trump midieron fuerzas justo cuando las encuestas muestran la carrera empatada o dentro del margen de error en los estados indecisos y ambos candidatos bajo la presión de ofrecer una gran actuación en su primer encuentro. Las expectativas eran altas para ambas campañas. La aspirante demócrata tenía que demostrar su valía en el mayor escenario hasta la fecha y presentarse mejor a los votantes indecisos, mientras que Trump se enfrentaba a la duda de si podría hacer una crítica disciplinada de las posiciones políticas de Harris sin caer en ataques personales.

Su debate marcó el momento más importante de la carrera para Harris desde que Biden abandonó hace casi dos meses y se aseguró rápidamente la nominación demócrata. La vicepresidenta ha insuflado ánimos al Partido Demócrata y se ha acercado a Trump, pero hay indicios de que su periodo de «luna de miel» está llegando a su fin y los votantes se están fijando más en ella.

Contraste con Biden

Los demócratas, nerviosos por el precedente, vieron a un defensor de sus políticas mucho más fuerte que Biden, que dio repetidamente respuestas incoherentes en el debate en el que se enfrentó a Trump el 27 de junio en Atlanta. Además de ofrecer un mensaje mucho más fluido y coherente, Harris pareció a menudo más tranquila que Trump al enjuiciar con calma el caso contra él, lo que provocó una serie de airados exabruptos.

«A lo largo de la velada, en momentos como ese, Harris fue capaz de hacer algo que Biden no había logrado cuando estaba en campaña para la reelección: presionar a Trump de forma que expusiera su salpicadura de mentiras y fantasías salvajes», escribió el editorialista David Firestone en las páginas de The New York Times. «Esto fue incluso cierto sobre el aterrador atentado contra la vida de Trump. No ha habido pruebas de que estuviera motivado políticamente, pero eso no impidió a Trump afirmar que lo estaba».

Harris se llevó la palma en el debate planteando constantemente a Trump cuestiones de mayor o menor calado, haciendo comentarios sombríos sobre su amenaza a la democracia y burlándose de su obsesión por Hannibal Lecter y los molinos de viento. Que es una oponente más formidable que Biden fue evidente desde el principio, cuando respondió a una pregunta sobre la economía y lanzó sus planes para la clase media antes de pasar rápidamente a criticar lo que llamó un «impuesto de ventas de Trump», una referencia a sus aranceles propuestos.

Trump defendió los aranceles y una serie de otras políticas y acciones mientras Harris mantenía la presión. «Hablemos de lo que Donald Trump nos dejó», dijo Harris en un momento dado, enumerando el calamitoso estado de la economía cuando dejó el cargo, la crisis del Covid-19 y «el peor ataque a nuestra Democracia desde la Guerra Civil». A continuación, la vicepresidenta rechazó su «mismo viejo y manido libro de jugadas». Más tarde apuntó a sus mítines, diciendo que la gente los abandonaba por «cansancio y aburrimiento». «La gente no abandona mis mítines», respondió Trump. «Tenemos los mítines más grandes, los mítines más increíbles de la historia de la política», añadió.

Fact-cheking

Trump intentó girar el debate hacia la inmigración, pero se encontró con la corrección del moderador tras afirmar que los inmigrantes haitianos se estaban comiendo a las mascotas en Springfield (Ohio), citando comentarios de personas en televisión. «(El) administrador de la ciudad de Springfield dice que no hay pruebas de eso», replicó el periodista David Muir.

Los moderadores del debate también corrigieron a Trump cuando dijo que los demócratas apoyan políticas abortistas que permitirían matar a los bebés después de nacer, y sobre su afirmación de que «la delincuencia en este país está por las nubes», señalando que las estadísticas del FBI muestran que los delitos violentos están bajando.

Harris intentó presentarse como una candidata con más visión de futuro, animando a los votantes a mirar hacia adelante y «pasar página». El mensaje fue más contundente cuando la vicepresidenta destacó la respuesta de Trump al asalto al Capitolio: «Si eso fue un puente demasiado lejos para ti, pues hay un lugar en nuestra campaña para ti. Tracemos un rumbo para el futuro y no retrocedamos al pasado».

Trump fue presionado por los moderadores y sobre el ataque al Capitolio y sus falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas. Preguntado sobre si se arrepiente de algo del 6 de enero, defendió su respuesta y culpó a Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, de la falta de seguridad en el Capitolio. Y se centró en la inmigración después de que Harris criticara su respuesta del 6 de enero, diciendo que los inmigrantes «están matando a mucha gente, a diferencia del 6-J», cuando muchos policías resultaron heridos y algunos murieron posteriormente, junto con miembros de la multitud.

Continuando con la falsa afirmación de que «hay muchas pruebas» de que las elecciones de 2020 fueron robadas, Trump trató de pasar del tema diciendo «sabes qué eso no importa porque tenemos que resolver el problema que tenemos ahora mismo. Eso son noticias viejas».

Harris siguió presionando, diciendo que Trump fue «despedido por 81 millones de personas... y claramente le está costando mucho procesarlo». Dijo que los líderes mundiales se están «riendo de Donald Trump» y añadió que sus comentarios sobre las elecciones «llevan a pensar que quizás no tenemos en el candidato a mi derecha el temperamento o la capacidad de no confundirse con los hechos. Eso es profundamente preocupante y el pueblo estadounidense se merece algo mejor». Trump no pudo evitar responder, pregonando su relación con Viktor Orban, el autoritario primer ministro húngaro, recientemente invitado a su mansión en Mar-a-Lago.

«Trump estaba a la defensiva. Harris se ciñó a sus puntos, fue coherente y, francamente, más profesional de lo que nunca la he visto. Trump perdió demasiadas oportunidades», confesaba Jason, un republicano de Wisconsin, al diario The Washington Post.

Los editorialistas de The Wall Street Journal no se pusieron de acuerdo. Kim Strassel reconoció que Trump no hizo un buen trabajo a la hora de llamarla la atención sobre los «giros y omisiones» de la vicepresidenta durante los noventa minutos. «Pero el resultado es que muchos estadounidenses siguen sin conocer las políticas pasadas y futuras de Harris». William McGurn, en cambio, admitió que el resultado fue que Trump «pareció enfadado y a la defensiva la mayor parte de la noche», mientras que Harris «permaneció tranquila, fría y sonriente. Y funcionó. Victoria para la vicepresidenta».