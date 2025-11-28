Las lluvias dejan centenares de muertos en Tailandia, Indonesia y Sri Lanka

Al menos 145 personas han fallecido en Tailandia debido a las inundaciones que afectan desde hace varios días a varias provincias del sur del país, especialmente la región de Songkhla, según el último balance ofrecido este viernes por el Gobierno tailandés.

Más de tres millones de personas se han visto afectadas por el desastre, conforme al recuento oficial más actualizado.

La misión de búsqueda y rescate se centra principalmente en la ciudad de Hat Yai, el centro económico del sur de Tailandia, donde los equipos de emergencia siguen recuperando cadáveres una vez las aguas han comenzado a ceder.

"Aunque la situación del agua ha mejorado, el Gobierno continúa brindando asistencia. Se están realizando esfuerzos de rehabilitación y socorro, y se ha preparado un plan de recuperación", apuntó el portavoz gubernamental durante una rueda de prensa.

Automóviles apilados luego de ser arrastrados por la corriente, escombros y un manto de lodo sobre las calles, son algunas de las imágenes que ha dejado el desastre en Hat Yai.

Las autoridades alertan que el número de víctimas podría aumentar a medida que se logren inspeccionar más zonas de la urbe.

Los efectos en Indonesia

Por su parte, las autoridades indonesias elevaron este viernes a 72 las víctimas mortales y a 56 los desaparecidos por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia.

En su último balance, la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) indicó que la provincia más afectada es Sumatra Septentrional, con 57 muertos y 45 desaparecidos; seguida de Sumatra Occidental (9 fallecidos) y Aceh (6 decesos y 11 desaparecidos).

"Esperamos que el clima mejore hoy para que las operaciones de rescate puedan avanzar de manera óptima", apuntó en un comunicado Abdul Muhari, director de comunicación del BNPB.

Conforme al pronóstico del departamento de meteorología, las lluvias continuarán el viernes a una intensidad menor que en los días previos, lo que permitirá "que se reduzcan las inundaciones y el riesgo de aludes", apunta Muhari.

Sin embargo, el acceso a varias zonas sigue restringido debido al colapso de varios puentes, que terminaron arrastrados por las corrientes de agua, y a los deslizamientos de tierra que bloquean algunas carreteras que vertebran la región.

Además, el operativo también se ve afectado por problemas en las comunicaciones y el corte de suministro eléctrico, indicó BNPB.

Los equipos de emergencia han movilizado barcas y helicópteros para los trabajos de búsqueda y rescate y el transporte de alimentos y bienes de primera necesidad.

El oeste de Indonesia se está viendo afectado en los últimos días por un fuerte temporal de lluvias que también ha provocado decenas de muertes en el sur de Tailandia y el norte de Malasia.

Indonesia, país del Sudeste Asiático compuesto por más de 17.000 islas, sufre numerosos incidentes relacionados con inundaciones y corrimientos de tierra durante la temporada de lluvias, especialmente entre los meses de noviembre y marzo.

A mediados de mes, dos aludes que tuvieron lugar en la región central de la isla de Java, durante días de fuertes y prolongadas lluvias, dejaron al menos 38 fallecidos y 13 desaparecidos.

Fallecidos también en Sri Lanka

Mientras tanto, el número de muertos en Sri Lanka por el temporal de lluvias que afecta al país desde hace casi dos semanas alcanzó este viernes las 56 personas, según el Centro de Gestión de Desastres esrilanqués.

Según las autoridades insulares, 21 personas siguen desaparecidas y las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por las lluvias siguen causando estragos en veinte distritos de Sri Lanka.

El Centro de Gestión de Desastres (DMC) informó que 40.000 personas se han visto afectadas por las lluvias, con 4.000 alojadas en refugios temporales.

Según las autoridades esrilanquesas, 700 viviendas han resultado dañadas y cuatro de ellas han resultado completamente destruidas.

El subdirector de medios del DMC, Janake Hadunpathiraja, informó a los medios que en algunas zonas de la isla las precipitaciones superaron los 400 milímetros.

En Matale, en el centro de Sri Lanka, se registraron hasta 540 milímetros de agua.

Hadunpathiraja instó a la gente que vive en las zonas bajas próximas a cauces de ríos a abandonar sus casas y evacuar a lugares más seguros.

Las escuelas y oficinas gubernamentales permanecerán cerradas este viernes en Sri Lanka, y el tráfico de trenes se ha suspendido.

El Departamento de Meteorología de este país advirtió que, debido a la influencia del sistema meteorológico en desarrollo, se esperan vientos muy fuertes, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en las zonas marítimas que rodean a la isla, lo que podría causar condiciones muy adversas, por lo que instó a comunidades navales y pesqueras a evitar navegar en la zona.

El Departamento de Meteorología de Sri Lanka contabiliza los daños materiales y humanos en la isla desde el pasado 17 de noviembre, cuando empezaron a intensificarse las lluvias en la isla. Los expertos identifican el fenómeno como la tormenta ciclónica 'Ditwah'.

Sri Lanka se ve afectada cada año por las lluvias monzónicas, especialmente entre mayo y junio. En mayo de 2016, las precipitaciones dejaron casi un centenar de muertos en el país.