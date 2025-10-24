Marco Rubio veta a Hamás y la UNRWA del futuro de la Franja de Gaza: "No jugará ningún papel"

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, aseguró este viernes que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a la que acusó de ser "subsidiaria de Hamás", no desempeñará "ningún papel", en la entrega de ayuda a Gaza en el actual plan de alto el fuego, según recoge EFE.

Rubio se encuentra en Israel para evaluar la implementación del acuerdo entre Israel y Hamás, diseñado por el presidente estadounidense, Donald Trump. En una rueda de prensa desde el nuevo Centro de Coordinación Civil- Militar en el sur de Israel, cerca de Gaza, Rubio dijo que "la UNWRA no jugará ningún papel" en el acuerdo de paz, tras ser preguntado si la agencia de la ONU o Hamás participarán en el reparto de ayuda en la Franja.

El secretario de Estado insistió en que la agencia es "subsidiaria de Hamás", según las acusaciones del Gobierno israelí, desmentidas este miércoles por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que considera que Israel no ha probado sus alegaciones de que empleados de la UNRWA son miembros del grupo islamista. Por ello, la CIJ instó a Israel a que acepte y facilite la entrada de ayuda en Gaza a través de la agencia de la ONU.

Aun así, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo ayer que "no hay ningún poder que pueda imponerle" tener que cooperar con la agencia de la UNRWA, que está "infiltrada de terroristas!, volvió a repetir.

Por su parte, Rubio sostuvo que "están dispuestos a trabajar" con otros organismos de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos, al igual que otras organizaciones de ayuda humanitaria, refiriéndose a las presentes en el Centro de Coordinación Civil Militar durante la rueda de prensa. Durante su visita a Israel, Rubio tiene previsto reunirse con autoridades del país tras la visita del vicepresidente de EE UU, JD Vance; el enviado de la Casa Blanca en Oriente Medio, Steve Witkoff; y el yerno de Trump, Jared Kushner, en los últimos días.