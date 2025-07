Al menos 60 muertos y 11 desaparecidos en el grave incendio de un centro comercial en el sur de Irak

Un devastador incendio ha consumido un edificio de cinco plantas en Kut, una de las ciudades de la provincia de Wasit, al sureste de Irak. El suceso ha dejado unas 60 personas fallecidas y cerca de una docena desaparecidas, según informan las agencias de noticias locales.

Un agente que está trabajando en las tareas de rescate ha asegurado a la agencia Reuters que todavía hay más personas atrapadas bajo los escombros del inmueble siniestrado.

INA, la agencia de noticias iraquí, ha asegurado que el gobernador provincial de Wasit, Mohamed Al-Mayah, está supervisando las labores de extinción y rescate que se ha registrado en un hipermercado conocido como Corniche, en Kut, la capital de la región.

Las labores de rescate pudieron comenzar por la azotea del inmueble. Mientras se conocen los detalles de la tragedia, Al-Mayah ha decretado tres días de luto en la región por las víctimas.

Investigación

Sobre el origen del fuego, todavía se ignora, aunque no se descarta ninguna hipótesis. El gobernador provincial, en unas declaraciones recogidas por INA, asegura que no será "indulgente" con los responsables "directos o indirectos de este incidente, que no es casual". En 48 horas se conocerán los primeros resultados de las pesquisas.

Además, el gobernador también ha anunciado demandas contra el propietario del edificio y el propietario del centro comercial.