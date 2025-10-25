Al menos tres muertos en otra ola de ataques rusos en Ucrania

Ataques rusos con misiles y drones causaron la muerte de al menos tres personas y dejaron al menos 16 heridos el sábado en Ucrania, según las autoridades locales. En la región de Dnipropetrovsk, el jefe de la administración militar reportó los dos fallecimientos y siete personas lesionadas. "Se produjeron incendios. Apartamentos y edificios privados, una dependencia, una tienda y un automóvil quedaron dañados", aseguró Vladislav Gaivanenko en la plataforma Telegram.

Según informó a través de la misma plataforma Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev, en la capital ucraniana perdió la vida una persona en los últimos ataques rusos, que se dirigieron también contra otros puntos del norte, sur y este del país, además de en la capital. "Explosiones en la capital. La ciudad, que ya había sufrido bajas esta semana, está sufriendo un ataque con misiles balísticos. Por favor, diríjanse a los refugios", dijo en Telegram el alcalde Vitali Klitschko. Los ataques desataron importantes incendios en los barrios de Desnianski y Darnitski, precisó.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó del derribo de 50 drones y de cuatro misiles balísticos que Rusia lanzó contra el territorio ucraniano en un ataque que se produjo en la noche del viernes a este sábado. La Unión Europea, que aprobó una nueva ronda de sanciones contra Rusia, condenó además el asesinato de los periodistas ucranianos Olena Hubanova y Yevhen Karmazin, quienes fueron alcanzados por un dron ruso el pasado jueves en el este de Ucrania, y aseguró que se van a "rendir cuentas".

Rusia derriba 121 drones en tercera jornada de ataques masivos

Las defensas antiaéreas rusas, por su parte, derribaron anoche 121 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino. Los drones de ala fija golpearon catorce regiones rusas, incluido la región de Moscú, donde las baterías rusas abatieron siete aparatos que se dirigían a la capital del país.

Rostov, objeto en los últimos meses de numerosos ataques ucranianos contra sus instalaciones energéticas, fue la más castigada en esta ocasión con 20 derribos, seguida por Volgogrado, con 19. Los ataques obligaron, según informaron las autoridades locales, a cerrar provisionalmente los aeropuertos de muchas de esas regiones, entre las que se incluyen también Vorónezh, Briansk, Bélgorod, Kaluga, Smolensk, Leningrado, Nóvgorod, Riazán, Tambov, Tver y Tula.

Las defensas antiaéreas derribaron en la noche del viernes 136 drones de ala fija y el jueves, según el mando militar ruso, interceptaron otros 143 drones sobre el territorio del país, en lo que fue el mayor ataque aéreo ucraniano en más de dos semanas.