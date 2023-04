Un ex mercenario del grupo Wagner identifica las voces del vídeo de la decapitación de un soldado ucraniano con las de sus viejos compañeros

El ex mercenario del Grupo Wagner que huyó en enero pasado de Rusia a Noruega ha asegurado que los combatientes de la compañía militar privada rusa decapitaron al militar ucraniano tras identificar las voces en el vídeo que muestra la ejecución y cuya autenticidad se está investigando.

"El ex combatiente de Wagner Andréi Medvédev, quien huyó a Noruega, reconoció las voces de sus colegas en una grabación de video", dijo el fundador de la organización Gulagu.net, Vladímir Osechkin, en su canal de Telegram, donde publicó un fragmento de su intervención en el programa Jodorkovski Live.

Según este activista de los derechos humanos, que vive en el exilio, el ex mercenario "identifica inequívocamente a sus colegas allí, los combatientes de Wagner por sus sobrenombres característicos, por la forma en que hablan, por lo que expresan por radio" durante la decapitación del soldado ucraniano. Osechkin anunció una recompensa de 3.000 euros por informaciones sobre las personas que aparecen en el video.

El fundador de Gulagu.net se puso en contacto con Medvédev para que analizara el vídeo, pues apoyó a éste en su huida de Rusia a Noruega después de que el excombatiente se dirigiera a él en diciembre de 2022 para pedirle ayuda para evitar represalias extrajudiciales tras abandonar el frente.

Osechkin recordó que no es la primera vez que ocurre una ejecución de este tipo, ya que en 2017 hubo videos de combatientes de Wagner golpeando a un prisionero en Siria con un mazo y luego desmembrando el cuerpo, rociándolo con gasolina y quemándolo.

La víspera, el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, negó que sus unidades, que actualmente luchan en Bajmut, en la región oriental de Donetsk, estén vinculadas a la decapitación del soldado. "Vi ese vídeo. Está mal cuando decapitan a personas, pero no encontré en ningún lado nada que indique que esto tenga lugar en Bajmut ni que los combatientes de Wagner participen en esta ejecución", afirmó Prigozhin en un audio publicado en su cuenta de Telegram.

El Kremlin por su parte llamó a verificar este vídeo que circula en las redes sociales. "Para empezar, hay que comprobar la veracidad de las imágenes", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria, en la que admitió que las imágenes son "terribles".

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski señaló que "este es un video que refleja a Rusia tal como es. Hay algo que el mundo no puede ignorar: lo fácil que matan estas bestias. No nos vamos a olvidar de nada. La derrota del terror ruso es necesaria".

El video fue compartido en el canal privado de Telegram de Vladislav Pozdnyakov, el fundador del grupo ruso ultranacionalista Male State, informa The Insider. “Córtalo”, dice alguien en ruso detrás de la cámara. “Rompe su columna vertebral. ¿No has cortado cabezas antes? Termina el trabajo”, continúa el supuesto militar ruso. Al final de la grabación de minuto y medio se escucha la voz que le indica al soldado que muestre la cabeza cortada a la cámara y la coloque en una bolsa para “enviarla al comandante”. The Moscow Times advierte que la autenticidad del video y su ubicación no se pudieron verificar de forma independiente. Se cree que las imágenes fueron filmadas el año pasado, pero hasta el momento no hay claridad sobre las circunstancias en las que se produjo.