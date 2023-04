Indignación ante la salvaje decapitación de un soldado ucraniano difundida en un vídeo desde Rusia

Noticias relacionadas Horror en la guerra Así ha reaccionado el Kremlin ante el video de la decapitación de un soldado ucraniano

Varios canales de Telegram han difundido un video en el que se puede ver la aparente decapitación de un soldado ucraniano por parte de tropas rusas. Las imágenes muestran a un hombre uniformado con un brazalete amarillo, una marca que identifica al ejército ucraniano, en el suelo gritando "me duele" mientras otro hombre con uniforme que lleva una banda blanca en la pierna, una identificación del ejército ruso, se arrodilla sobre él y le corta la cabeza con un cuchillo, informa The Moscow Times. Las autoridades ucranianos han reaccionado comparando a Rusia con el Estado Islámico. El presidente Volodimir Zelenski ha calificado a los rusos de "bestias".

El video ha sido compartido en el canal privado de Telegram de Vladislav Pozdnyakov, el fundador del grupo ruso ultranacionalista Male State, informa The Insider. “Córtalo”, dice alguien en ruso detrás de la cámara. “Rompe su columna vertebral. ¿No has cortado cabezas antes? Termina el trabajo”, continúa el supuesto militar ruso. Al final de la grabación de minuto y medio se escucha la voz que le indica al soldado que muestre la cabeza cortada a la cámara y la coloque en una bolsa para “enviarla al comandante”. The Moscow Times advierte que la autenticidad del video y su ubicación no se pudieron verificar de forma independiente. Se cree que las imágenes fueron filmadas el año pasado, pero hasta el momento no hay claridad sobre las circunstancias en las que se produjo.

La CNN asegura haber visto otro vídeo publicado en un canal de redes sociales prorruso el 8 de abril, supuestamente filmado por mercenarios rusos del grupo Wagner, que parece mostrar los cadáveres decapitados de dos soldados ucranianos tirados en el suelo junto a un vehículo militar destruido. Las cuentas de las redes sociales rusas dicen que el video fue filmado cerca de Bajmut, en el este de Ucrania. La cadena estadounidense asegura que no ha podido confirmar de forma independiente la ubicación del video.

El presidente Zelenski se ha referido en Twitter a "la ejecución de un cautivo ucraniano". "Este es un video de Rusia tal como es. Hay algo que el mundo no puede ignorar: lo fácil que matan estas bestias. No nos vamos a olvidar de nada. La derrota del terror ruso es necesaria".

El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, aseguró en su cuenta de Twitter: "Un video horrible de las tropas rusas decapitando a un prisionero de guerra ucraniano está circulando en internet. Es absurdo que Rusia, que es peor que ISIS, esté presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los terroristas rusos deben ser expulsados ​​de Ucrania y de la ONU y deben rendir cuentas por sus crímenes".

“Encontraremos a esos inhumanos”, ha declarado el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasyl Malyuk, en declaraciones en una nota oficial publicada en su canal de Telegram. Malyuk promete hacer todo lo posible por encontrar a los autores del degollamiento y “hacerles pagar por lo que han hecho”.

La asesora del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Daria Zarivna, ha asegurado que el vídeo del degollamiento ha sido publicado con fines intimidatorios, informa el medio Ukrinform. Según Zarivna, la grabación “deshumaniza y demuestra la esencia del estado terrorista de Rusia”.

La reacción de Moscú

El Kremlin ha descrito como "terrible" el vídeo sobre la supuesta ejecución de un militar ucraniano a manos de soldados rusos, si bien ha hecho hincapié en que "es necesario confirmar su autenticidad" antes de pronunciarse.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés) dijo que Wagner "supuestamente continúa cometiendo crímenes de guerra al decapitar a militares ucranianos en Bajmut", haciendo referencia a una foto compartida en redes sociales prorrusas que mostraban lo que parecía ser un cuerpo con la cabeza cortada, que según ellos pertenecía a un soldado ucraniano.