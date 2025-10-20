Un miembro de Hamás, que participó en el 7-O, detenido en Luisiana

Mahmoud Amin Ya'qub Al-Muhtadi, de 33 años, nativo de Gaza que actualmente reside en Lafayette, Luisiana, ha sido arrestado por su presunta participación en el ataque terrorista liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

“Tras ocultarse en Estados Unidos, este monstruo ha sido encontrado y acusado de participar en las atrocidades del 7 de octubre, el día más mortífero para el pueblo judío desde el Holocausto”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi. “Si bien nada puede sanar por completo las cicatrices del brutal ataque de Hamás, la Fuerza de Tarea Conjunta 7 de Octubre de este Departamento se dedica a encontrar y enjuiciar a los responsables de ese horrible día, incluido el asesinato de docenas de ciudadanos estadounidenses. Seguiremos apoyando a los judíos estadounidenses y al pueblo judío de todo el mundo contra el antisemitismo y el terrorismo en todas sus formas”.

Según documentos judiciales, el 7 de octubre, cuando Al-Muhtadi se enteró del ataque que se estaba desarrollando contra Israel y civiles de varias naciones, incluido Estados Unidos, entró en acción. Se armó, reclutó a más merodeadores y luego entró en Israel, donde existen pruebas que lo sitúan cerca de una de las comunidades israelíes más afectadas.

Al-Muhtadi --agregan-- es un operativo del ala militar del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), las Brigadas de Resistencia Nacional (NRB, también conocidas como Fuerzas Mártir Umar al-Qasim), un grupo paramilitar con sede en Gaza que participó en el ataque terrorista liderado por Hamás contra Israel.

Según la denuncia, el teléfono de Al-Muhtadi utilizaba una torre de telefonía móvil ubicada cerca del kibutz Kfar Aza en Israel, lugar donde Hamás y sus partidarios perpetraron la masacre que causó la muerte de numerosos civiles, entre ellos al menos cuatro ciudadanos estadounidenses.

Además, Al-Muhtadi presuntamente proporcionó información falsa en su solicitud de visa estadounidense sobre su participación en una organización paramilitar, su conexión con Hamás, su participación en un ataque terrorista y su entrenamiento militar.