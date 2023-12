«Milei se está vacunando frente a una sociedad que tiene poca paciencia»

El presidente electo, Javier Milei, ha avisado de que vienen dos años de sacrificio para reactivar la economía de Argentina. ¿Qué quiere decir con esto?

Más que terapia de choque, lo que está haciendo Milei es anticiparse al conflicto. Se está vacunando frente a una sociedad que tiene poca paciencia y frente a un escenario en el que los cambios no van a ser inmediatos. Busca que no le exijan mucho más del presente que tiene Argentina, advirtiendo de que vienen al menos dos años complicados. Por otra parte, trata de estirar el crédito que le queda a partir del éxito electoral del día 19 de noviembre.

El expresidente Mauricio Macri brindó su apoyo a Milei y ha intentado en las últimas semanas colocar a varios perfiles próximos al macrismo en puestos de responsabilidad dentro del nuevo Gobierno. En algunos casos lo ha conseguido, pero ¿se dejará domar Milei? Es débil en la Cámara y a nivel territorial.

Mauricio Macri ha sido estratégico. Apoyó a Javier Milei en el momento de mayor debilidad, cuando Sergio Massa le ganó la primera vuelta y quedó muy golpeado. Es entonces cuando entra Macri. Primero, podemos decir que el expresidente tiene gran responsabilidad en el triunfo de Milei. Segundo, podemos decir que empieza a tener designaciones en personas cercanas, que va a tener injerencia en el Gobierno. Milei se dejará domar o no domar dependiendo del contexto. Si logra construir una mayoría, si logra aumentar en popularidad y en aprobación de su gestión, será más complicado. Pero, si empieza a tener problemas, estamos en otro escenario distinto. Es sabido que el presidente electo no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes en todo el país, con lo cual va a tener que buscar equilibrios, y esos equilibrios van a llegar a partir de ceder espacios de poder.

¿Qué Milei podemos esperar? ¿Uno más «moderado», en línea con sus últimas semanas de campaña, o por el contrario un Milei mucho más envalentonado?

Creo que vamos a ver un Milei envalentonado en algunos temas, que él crea que son innegociables. Después, tirará de moderación para buscar acuerdos. Y los irá buscando, imagino, tema por tema. Si le será fácil hacerlo o no dependerá del éxito o del fracaso de su Gobierno, así como del grado de aprobación o desaprobación de la ciudadanía a sus propuestas. Habrá que esperar para poder comprobarlo. En principio, Milei está siendo bastante equilibrado, más parecido al final de la campaña que a sus posicionamientos políticos iniciales.

En materia de política exterior, el giro hacia Estados Unidos está ya consumado. ¿Qué más cambios se pueden dar durante su presidencia?

Milei es claro ideológicamente, discursivamente. Marca quiénes son sus aliados, quiénes son sus amigos y con quiénes no va a tener relaciones. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la izquierda, todo lo que tenga que ver con lo que él denomina comunismo, lo encontrará totalmente enfrentado. Tal vez el caso más emblemático para Argentina es el de Brasil. El primer invitado a su toma de posesión fue Jair Bolsonaro, antes incluso de contactar con Lula. No tengo ninguna duda que el alineamiento con los Estados Unidos y, sobre todo, con todas las fuerzas de derecha –ha sido orador principal en eventos de Vox en España– marcan y delinean su perfil en política exterior, que va a estar vinculado muchas veces a temas ideológicos o de posicionamientos políticos.