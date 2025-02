El misterio detrás de la pérdida de conexión a internet del ejército ruso en el frente: ¿Ha sido decisión de Elon Musk?

Efectivos del ejército ruso habrían experimentado interrupciones en sus comunicaciones a través del satélite Starlink, desarrollado por SpaceX, durante varios días. Este bloqueo ha generado debate sobre la posible implicación del magnate, especialmente después de que se prohibiera oficialmente la prestación de servicio por parte de la compañía estadounidense a Rusia.

SpaceX, la empresa aeroespacial dirigida por Musk y desarrolladora del servicio de internet satelital, ha jugado un papel clave durante la guerra en Ucrania. Desde el inicio del conflicto, la compañía firmó varios contratos con el Pentágono, convirtiéndose en uno de los principales proveedores de internet y telecomunicaciones de Kiev, y siendo utilizado tanto por civiles como por el gobierno y militares, a pesar de los continuos intentos de Rusia por bloquear las señales entre los satélites y los terminales terrestres.

Rusia habría logrado hacerse con satélites Starlink

Sin embargo, no solo el bando ucraniano habría utilizado el sistema de comunicaciones. Hace un año, el jefe de la inteligencia militar de Ucrania, Kyrylo Budanov, confirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que varias empresas privadas rusas estaban comprando terminales de Starlink a intermediarios y entregándolos a Rusia a través de países vecinos y ex repúblicas soviéticas.

Este hecho ya había sido denunciado anteriormente por Kiev, aunque Starlink lo negó, argumentando que el servicio no operaba en Rusia debido a la falta de autorización en su territorio, como informó EFE. La compañía también aclaró que, en caso de detectar el uso del servicio por una "parte sancionada o no autorizada", los terminales serían desactivados. Elon Musk, por su parte, calificó las acusaciones como "categóricamente falsas".

Una décima parte afectada

Sin embargo, hace unos días, varios blogueros militares rusos aseguraron que los soldados en el frente de batalla habían experimentado problemas de conexión a internet, contradiciendo así las afirmaciones de la compañía. Medios como Newsweek y Euronews informaron que al menos tres cuentas de Telegram cercanas al Kremlin confirmaron la noticia, señalando que se podría haber visto interrumpido acceso ruso a una décima parte de los terminales de Starlink.

Este informe ha alimentado las sospechas de que SpaceX podría haber tomado la decisión, especialmente tras las declaraciones del secretario adjunto de Defensa para Política Espacial del Pentágono, John Plum, quien aseguró a Bloomberg que EE. UU. estaba "muy involucrado en el trabajo conjunto con el gobierno de Ucrania y SpaceX para contrarrestar el uso ilícito de las terminales de Starlink por parte de Rusia", y el influyente papel de Musk en el nuevo gobierno estadounidense.