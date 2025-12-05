El misterio tras el indulto de EEUU al ex presidente de Honduras que organizó un narcoestado en su país

Nadie ha logrado explicar de forma convincente por qué el ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por enviar 400 toneladas de cocaína a EEUU, ha conseguido el indulto de Donald Trump para salir de prisión en un tiempo récord. En un editorial de esta semana, el diario "Wall Street Journal" hace la siguiente reflexión: "El presidente Trump, al igual que otros políticos, a veces hace algo impopular para complacer a su base. Pero ¿cuál es el público al que se dirige el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández?"

El perdón desde la Casa Blanca se ha producido en el contexto de las elecciones presidenciales en el país centroamericano, donde el poder se lo disputan dos candidatos, el liberal Salvador Nasralla, y el ultraderechista Tito Asfura, del mismo partido que el ex mandatario condenado por narcotráfico. Este último recibió un inusitado apoyo del propio Trump hace unos días, instando a los hondureños a votar por él y condicionando la ayuda norteamericana a una victoria de su hombre en Tegucigalpa.

Juan Orlando Hernández dirigió las riendas del país centroamericano entre 2014 y 2022. Pocos meses después de abandonar la presidencia fue detenido y extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. Durante el juicio quedó demostrado que Hernández convirtió su país en un narcoestado al aliarse con poderosos narcotraficantes. Aunque en público se presentaba como un aliado de Washington en temas de seguridad, en privado decía otra cosa: "Vamos a meter las drogas por las narices de los gringos", confesó en una reunión sobre su proyecto de negocio, según testigos presentes en el juicio, donde los fiscales demostraron que el político usó su cargo para crear una "superautopista de cocaína" hacia el norte protegiendo y facilitando las operaciones de narcotráfico.

El juez consideró probado que como dirigente máximo de Honduras reorganizó la cúpula judicial, policial y militar para asegurar la conspiración con grupos criminales. Fruto de ese mecanismo logró introducir 400 toneladas de cocaína y otras sustancias ilegales, vía Honduras, por valor de 10.000 millones de dólares con destino a Estados Unidos. De todo ello, habría recibido pagos y favores de capos del narco. "En 2013, El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa, pagó un soborno de un millón de dólares a Hernández y su campaña, entregado directamente al hermano de Hernández", relató uno de los testigos en el juicio, el narcotraficante Alexander Ardón.

La condena final fueron 45 años de cárcel. Hernández calificó su procesamiento como un "juicio amañado" que se "basó en declaraciones no corroboradas de narcotraficantes convictos". Hace unos días, el hondureño escribió una carta a Trump pidiéndole el perdón. En la misiva, hacía comparaciones entre él y Trump, diciendo: "Al igual que usted, solo busqué servir a mi pueblo, defender nuestros valores conservadores mientras lideraba reformas sin precedentes para hacer que mi país fuera más fuerte y más seguro".

Trump ha señalado esta semana que la sentencia contra Hernández fue "muy severa e injusta" y que el ex mandatario fue "víctima de un montaje" orquestado por la administración de Joe Biden con fines políticos. La Casa Blanca ha asegurado que durante sus mandatos Hernández fue un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Trump no ha aportado pruebas que respalden la afirmación de que Hernández fue procesado injustamente. Dentro incluso del Partido Republicano existe malestar por el indulto ya que representa una manifiesta contradicción con la estrategia de combate al narco, materializada con el despliegue de una intimidante fuerza aeronaval de 15.000 tropas con portaaviones incluido al Caribe y Pacífico, así como una campaña de bombardeos a supuestas narcolanchas con la amenaza de una acción militar en Venezuela. "¿Por qué indultar a este tipo y luego perseguir a Maduro por traficar drogas a Estados Unidos?", escribió el senador republicano Bill Cassidy en sus redes sociales. "¡Que encierren a todos los narcotraficantes! No entiendo por qué lo indultan".

Sea como sea, el ex presidente convicto salió este martes en libertad de la prisión federal de Hazelton, en Virginia Occidental, agradeciendo a Trump por tener el "valor de defender la justicia" y por haber "revisado los hechos, reconocido la injusticia y actuado con firmeza". "¿Qué criminales convictos serán los siguientes en descubrir que elogiar la magnificencia de Donald Trump es una carta de salvación?", concluía su editorial el Wall Street Journal.