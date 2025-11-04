Muere Dick Cheney, vicepresidente de EEUU en el gobierno de Bush y arquitecto de la invasión de Irak

Dick Cheney, el vicepresidente más influyente de la historia reciente de Estados Unidos y uno de los principales artífices de la "guerra contra el terrorismo", falleció a los 84 años, según confirmó su familia. Cheney, que acompañó a George W. Bush en la Casa Blanca durante dos mandatos (2001–2009), fue una figura central y profundamente divisiva en Washington, según recuerda la CNN. Su papel en la invasión de Irak en 2003, basada en supuestos erróneos sobre la existencia de armas de destrucción masiva, marcó para muchos el punto más controvertido de su legado político.

Durante sus últimos años, Cheney, símbolo del conservadurismo, fue marginado por el propio Partido Republicano tras convertirse en uno de los críticos más feroces de Donald Trump, a quien calificó de "cobarde" y "la mayor amenaza que ha enfrentado la república". De hecho, en las elecciones de 2024 votó a favor de la demócrata Kamala Harris.

Aquejado durante décadas por una severa enfermedad cardíaca, Cheney sobrevivió a varios infartos y se sometió a un trasplante de corazón en 2012, que describió como "el regalo mismo de la vida".

Antes de ser vicepresidente, fue Secretario de Defensa de los Estados Unidos (1989-1993) bajo el presidente George H. W. Bush, jefe de gabinete de la Casa Blanca (1975-1977) bajo el presidente Gerald Ford, y miembro de la Cámara de Representantes por el estado de Wyoming (1979-1989). También pasó por el sector privado como consejero delegado de Halliburton Company (una de las mayores empresas de servicios petroleros) entre 1995 y 2000, un vínculo que generó críticas y controversias tras su regreso al servicio público.

Cheney alcanzó su máximo poder tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando decidió que Estados Unidos debía "hacer sentir su fuerza" en el mundo. Desde entonces, su nombre quedó asociado a una doctrina de guerra preventiva y a una era de decisiones que aún definen la política exterior estadounidense.