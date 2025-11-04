El vuelo más largo del mundo, donde los pasajeros permanecen sujetos con cinturones de seguridad durante casi 19 horas

Viajar de Nueva York a Singapur sin escalas no solo es un logro logístico, sino también una prueba de resistencia tanto para las máquinas como para las personas.

La ruta operada por Singapore Airlines entre el aeropuertoJFKy elChangi es actualmente elvuelo comercial más largo del planeta, con una duración promedio de 18 horas y 50 minutos.

En ese tiempo, el avión recorre más de15.300 kilómetros, atravesando prácticamente medio globo sin detenerse.

El servicio comenzó en 2018 y fue posible gracias al desarrollo del Airbus A350-900ULR, una versión especial del A350 diseñada para vuelos de ultra largo alcance.

Su sistema de combustible modificado le permite operar trayectos de hasta 20 horas continuas, algo impensable hace apenas una década.

Un avión hecho para resistir el tiempo

El A350-900ULR combina eficiencia aerodinámica y materiales ligeros con una cabina más confortable. Dispone de tanques de combustible ampliados, estructuras de fibra de carbono y sistemas que regulan la humedad y el oxígeno para reducir la fatiga.

Incluso la iluminación está pensada para ayudar al cuerpo a adaptarse al cambio horario, con secuencias de luz que simulan amaneceres y atardeceres naturales.

Durante casi 19 horas, los pasajeros permanecen buena parte del tiempo con el cinturón abrochado, no solo por precaución ante turbulencias, sino porque la normativa exige mantenerlo visible en todo momento.

Aun así, el diseño del vuelo está planificado para que los viajeros puedan levantarse, estirarse y mantenerse activos durante las fases más estables del trayecto.

Lujo funcional y ausencia de clase económica

Este vuelo no está pensado para el viajero promedio. En lugar de clase económica, la aerolínea ofrece únicamente 67 asientos en clase ejecutiva y 94 en Premium Economy.

La decisión responde a razones de peso y confort, menos pasajeros significan más autonomía y un ambiente más controlado.

En clase ejecutiva, los asientos se transforman en camas completamente planas y en Premium Economy, se ofrece mayor espacio para las piernas, auriculares con cancelación de ruido, conexión Wi-Fi y un menú diseñado para minimizar el malestar digestivo durante el largo trayecto.

La travesía y sus implicaciones

El vuelo parte generalmente de Nueva York en la noche y llega a Singapur al amanecer, después de cruzar el Ártico, el Pacífico y varias zonas horarias.

Durante el recorrido, el avión atraviesa distintas condiciones atmosféricas, lo que exige una planificación milimétrica en combustible, navegación y descanso de la tripulación.

Para los pilotos, la operación implica turnos rotativos dentro de la cabina y períodos de descanso en compartimentos especialmente acondicionados.

Los servicios de comida y entretenimiento también están diseñados con intervalos que ayuden al cuerpo a mantener un ritmo estable durante el vuelo.

Un laboratorio en el cielo

Más allá del récord, este trayecto representa una referencia tecnológica para la aviación moderna.

Permite evaluar cómo responde el cuerpo humano a vuelos tan prolongados, cómo optimizar la gestión del sueño y la hidratación, y qué configuraciones de cabina resultan más eficientes para vuelos intercontinentales de próxima generación.

Además, estas rutas sirven como ensayo para futuros aviones de ultra largo alcance, que podrían conectar de forma directa ciudades muy distantes.

Viajar sin escalas: una experiencia y un desafío

Aunque la experiencia se orienta al confort y la eficiencia, los expertos recomiendan mantener ciertos hábitos durante este tipo de vuelos como moverse periódicamente, mantenerse hidratado y evitar el exceso de cafeína o alcohol. Son medidas simples, pero necesarias para prevenir el cansancio extremo o la deshidratación.

Para Singapore Airlines, el vuelo Nueva York–Singapur simboliza la unión entre dos centros financieros del mundo, pero también un paso hacia el futuro de la aviación.