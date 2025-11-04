Un veterinario zanja el debate sobre si los perros deben llevar abrigo durante los paseos en invierno

Cada invierno, con la llegada del frío, surge el mismo debate sobre si los perros deben llevar abrigo. Las opiniones están divididas. Algunos creen que los animales están perfectamente adaptados a las bajas temperaturas, mientras que otros piensan que necesitan protección extra frente al frío. Ante esta controversia, un veterinario ha decidido intervenir y ofrecer una respuesta clara a través de las redes sociales.

El veterinario ha querido dejar las cosas claras con un mensaje directo y fundamentado en la experiencia personal. En su publicación explica que no todos los perros son iguales ni reaccionan del mismo modo al frío. Factores como la raza, el tamaño, la edad o el tipo de pelaje determinan la capacidad del animal para conservar el calor corporal.

¿Cuándo un perro necesita abrigo?

Según el experto, las razas pequeñas o de pelo corto, como los chihuahuas, galgos o bulldogs, pueden necesitar un abrigo durante los paseo invernales, especialmente en días de lluvia o viento. También recomienda prestar especial atención a los perros mayores o con problemas de salud, ya que son más sensibles a las bajas temperaturas.

Por el contrario, las razas grandes con pelaje denso, como los huskies o los pastores alemanes, están naturalmente adaptados al frío y, en la mayoría de los casos no requieren abrigo adicional.

Perros con abrigos La Razón

Observar el comportamiento del animal

El veterinario concluye recordando que lo más importante es prestar atención al comportamiento del perro. Si el animal tiembla, busca el refugio o parece incómodo probablemente necesite una capa extra de protección. Pero si se muestra activo y feliz, no hay motivo de preocupación.

Con sus recomendaciones, el especialista pretende zanjar un debate que reaparece cada invierno y ofrecer a los dueños de mascotas la información necesaria para cuidar de ellos de forma responsable. No se trata de seguir modas sino de adaptar la protección al clima y, sobre todo a las necesidades individuales de cada animal.