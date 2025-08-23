Seis estudiantes mueren ahogados y doce resultan heridos durante una excursión escolar en Egipto

Una excursión escolar a la playa de Abu Talat, en la ciudad egipcia de Alejandría, terminó en tragedia cuando seis estudiantes perdieron la vida ahogados y al menos 24 resultaron heridos tras ser arrastrados por fuertes corrientes marinas. El Ministerio de Salud de Egipto confirmó que los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir alertas de que varios jóvenes estaban en peligro en el agua.

A pesar del despliegue de 16 ambulancias y los esfuerzos de rescate, seis estudiantes fueron declarados muertos en la misma playa, un destino turístico habitual en la costa mediterránea. Tres heridos fueron atendidos en el lugar, mientras que otros 21 fueron trasladados a centros hospitalarios: trece al Hospital Especializado Agamy y ocho al Hospital General Amriya.

El ministro de Salud, Khaled Abdel Ghaffar, aseguró que se está proporcionando atención médica de emergencia a todos los afectados y que se mantiene un seguimiento constante de la situación. Las autoridades locales han ordenado el cierre inmediato de la playa y han colocado banderas rojas de advertencia para evitar nuevos incidentes, señalando las peligrosas condiciones del mar. Y han abierto una investigación para determinar si se cumplieron las medidas de seguridad necesarias durante la excursión escolar

Este nuevo episodio se suma a una serie de accidentes marítimos ocurridos en Egipto en los últimos meses, incluyendo el hundimiento de un submarino turístico en el Mar Rojo que dejó seis muertos y el naufragio de un barco de buceo con once víctimas mortales.