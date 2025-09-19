Una mujer muere por la picadura de un insecto justo después de haber sido dada de alta: "Nunca despertó"

Marissa Laimou, una joven griega de 30 años, falleció repentinamente en su apartamento de Londres después de recibir tratamiento médico por una picadura de insecto, según informó el medio griego Parapolitika. El suceso, que ha conmocionado a su familia, podría involucrar una presunta negligencia médica.

“Le picó un insecto, le picó, fue al médico, tomó antibióticos, comió, durmió y nunca despertó”, reveló la madre de Laimou, Bessie, al medio. La joven comenzó a experimentar síntomas extraños tras ser picada, incluyendo mareos, picor intenso y fiebre elevada, lo que la llevó a buscar atención médica de emergencia.

Tras ser tratada inicialmente en el centro Leaders in Oncology Care y posteriormente derivada al University College London Hospital, Marissa recibió antibióticos y antihistamínicos. Sin embargo, su condición no mejoró y fue dada de alta a pesar de la preocupación de su familia.

En el hospital, sus allegados confirmaron que fueron enfermeras, y no médicos, las que le realizaron pruebas y finalmente decidieron darle el alta. Ella regresó a casa, se durmió esa noche y nunca se despertó.

Un familiar confirmó al medio que sus allegados planean tomar medidas contra los médicos que la dieron de alta. “Van a ir en su contra, por supuesto. Esto es pura negligencia. Marissa se fue por su culpa”, dijo el familiar no identificado.